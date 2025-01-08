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饗饗信義店食物中毒擴大19人上吐下瀉 醫推測「2汙染物」可能性最大

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
饗饗微風信義店發生疑似食物中毒事件，多人上吐下瀉；醫師認為，中毒元凶以腸炎弧菌、諾羅病毒可能性最大。圖／擷取自饗饗粉絲頁
饗饗微風信義店發生疑似食物中毒事件，多人上吐下瀉；醫師認為，中毒元凶以腸炎弧菌、諾羅病毒可能性最大。圖／擷取自饗饗粉絲頁

高級自助餐廳「INPARADISE 饗饗」疑爆發食物中毒，台北市衛生局昨接獲通報，多名消費者於1月5日至信義店用餐後，隔天陸續發生惡心、嘔吐、腹瀉等不適，通報中毒人數至今已達19人。用餐後感到不適的民眾指出，都有吃海鮮生食。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌推測，導致中毒以腸炎弧菌、諾羅病毒可能性最大。

楊振昌說，未煮熟的海鮮類，包括生蠔、干貝、生魚片等，可能帶有腸炎弧菌，這種病原菌在30℃以下的環境繁殖速度快，短時間內就可達到致病的菌量。目前台灣食物中毒發生率的排行榜，腸炎弧菌占第一，除了生鮮海產，食物器皿、刀具及手等媒介物，也會間接汙染食物而引起中毒。

另外，諾羅病毒好發於冬季，11月至3月較常見，進食後1至2天若有嚴重腹瀉及嘔吐症狀，很可能就是徵兆。楊振昌指出，諾羅病毒的潛伏期為24至48小時，傳染力非常強，可透過糞口傳染、飛沫傳染，患者嘔吐所飄散在空中的懸浮微粒，也具有傳染力。

食物中毒的症狀，每個人不一，輕者嘔吐、腹瀉，重者發燒、肌肉痠痛。楊振昌說，免疫力弱的人，一旦感染細菌、病毒，有較大機會出現嚴重的病情，包括劇烈絞痛、拉到虛脫、腎臟功能變差、血壓驟降等，需要入院治療，避免引發急性肝腎衰竭。

嘔吐是身體的一種自然保護機制，但如果頻繁上吐下瀉，身體會迅速流失水分導致脫水。楊振昌說，如果連胃酸和膽汁都吐出來，應就醫打點滴；而腹瀉帶有血絲，可能是嚴重的細菌感染，也應儘速就醫治療。

楊振昌提醒，預防食品中毒要謹守5原則：勤洗手、食材新鮮、生熟食分開處理、注意保存溫度、徹底加熱再食用。如果是在外用餐，一定要注意店家環境整潔、食物處理流程、食材放置溫度，尤其個人進食前、如廁後都要確實使用清潔用品洗手。

對多數人來說，如果食物中毒，只要補充足夠水分、電解質並充分休息，病症自然會漸漸好轉。楊振昌呼籲，老年人、嬰幼童、慢性病患者、免疫功能低下等族群，抵抗力較弱，要更加注意個人衛生，建議要完全熟食。

海鮮 自助餐廳 衛生局 諾羅病毒 醫師 食物中毒

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