7-ELEVEN響應基隆市政府共創城市美學！打造CITY PRIMA精品咖啡「海邊咖啡廳」候車亭
基隆設市百年，持續展現歷史風華與城市美化，7-ELEVEN響應基隆市政府以推動城市美學為使命，雙方耗時近一年攜手合作改造位於7-ELEVEN德復門市旁的公車亭，共同打造兼具舒適與美觀的CITY PRIMA「海邊咖啡廳」候車亭，於今天（1月8日）起正式啟用。
候車亭設計概念以基隆海洋城市為發想，採用CITY PRIMA精品咖啡的橘藍品牌色調，完美呈現基隆濃厚的海洋氛圍，展現出基隆城市特色，為日常生活增添一抹藝術氣息，候車座位上還有超萌大明星OPEN將的陪伴，讓市民和旅客在短暫片刻候車的同時，也能擁有猶如在高級咖啡廳中的放鬆心情。
7-ELEVEN致力於拓展生活服務平台，不斷創新推出全新生活體驗場域，期望滿足消費者日常生活多元體驗。呼應基隆市政府持續推動城市美學目標，讓每一座候車亭不僅僅是停等的場域，更成為傳遞城市故事的窗口。7-ELEVEN以秉持為咖啡極致而生精神的CITY PRIMA精品咖啡品牌為核心概念，搭配OPEN將悠閒乘坐於候車亭中品嘗高品質風味的CITY PRIMA，將候車亭轉變為融入基隆風情的城市地標，讓等車時光結合愜意成為一種享受。
為讓民眾都能共享這份美好，即日起至1月21日於基隆地區指定販售CITY PRIMA精品咖啡門市，推出大杯精品美式咖啡、精品馥芮白（熱／冰）可享同品項買1送1優惠。「CITY PRIMA精品咖啡」全新升級「花香耶加雪菲」風味，市場少見的「日曬濃郁厚實×水洗精緻明亮」混和比例中，增加日曬咖啡豆占比。精品美式咖啡保留細緻香氣、果香感突出、甜感豐富舒適；精品馥芮白奶香輕盈、花果甜香突出，適合喜歡較濃郁風味咖啡又想淺嘗滑順奶香的咖啡愛好者。
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