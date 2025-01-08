好空氣許願約250則 環境部延長期限至14日

環境部今天表示，「好空氣許願池」期限原至今天為止，由於各界迴響大，已蒐集約250則願望，為鼓勵更多人參與，除了延長期限至14日止外，另外將抽出20名許願民眾贈送環保福袋。

環境部去年12月18日啟動「新空品政策白皮書」計畫，白皮書預計最快於今年3月底前提出，作為第3期空氣污染防制方案（民國117年至120年）的執行重點；並啟動「好空氣許願池」，在8日前廣邀各界意見。

環境部今天發布新聞稿表示，原訂「許願」將於今天截止，截至目前已蒐集約250則願望，由於民眾迴響大，因此再延長許願期間至14日，參與許願的民眾還可參加環保福袋抽獎計20名，歡迎提出對空氣品質改善的建言。

許願池包含4大面向，包含對工廠、車輛及民生活動的空污改善建議；淨零目標下如何從轉型提升共利減污的方法；針對特定空污影響、空氣品質模式、監測數據應用提出建議；加強管理有害新興污染物等。

環境部後續將於1月份辦理3場次公民咖啡館，會中將運用分組、交互輪替模式，邀請各界提出問題、說明期待或是解方，做為未來第3期空氣污染防制方案執行重點。

環境部進一步說明，本次公民咖啡館討論4大面向主題，包括「污染改善-達成空氣品質目標措施」、「淨零共利-減碳減污協同減量」、「科學研究-空氣污染分析與AI應用」、「健康永續-有害與新興污染物管理」等。

環境部表示，公民咖啡館將於北中南三區分別各辦理1場次，包括1月15日南區場、1月20日北區場及1月21日中區場，即日起開放報名。