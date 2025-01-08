抽一番賞不想被坑看過來！店家教戰守則曝光 翻背面仔細看這處

知名動漫、角色IP推出的一番賞、盲盒、卡包總能吸引不少民眾掏錢「試手氣」，為此卻也引發不少消費糾紛。台北車站Y區地下街表示，在抽籤之前可以看序號確保沒有混籤，同時提醒消費者，自製一番賞、福袋爭議多，擔心的話還是購買正版授權較安心，為了避免糾紛也得落實自治會規範，店家們也得自律愛惜羽毛。

記者實際走訪Y區地下街，店門口張貼小張標籤，就是將民眾抽到的一番賞明確標示出來。地下街理事主席劉育豪說，在2、3年前一番賞最大問題就是有暗藏籤，但現在民眾都會自己算籤，店家們也會明確告知剩下張數也讓民眾能數籤，因此近年比較少有狀況。

「通常正版授權的都是整套開箱，消費者可以注意籤後面的序號，如果發現不同，就有可能是有兩盒混籤的狀況。」販售一番賞店家的老闆提醒。劉育豪也說，北車地下街也有一番賞的中盤商，民眾若擔心有消費糾紛，就是到正版授權的店家消費，就不會有混籤、福袋等情形。

劉育豪表示，現在多爭議的反而是店家自製的一番賞或盲盒福袋，「有些一番賞可能大獎都被抽走，店家為了將小獎回本，也會湊一湊變成自製一番賞或福袋，這樣確實難以管理。」

不過，店家也坦言，現在不只是消費者擔心受騙，連業者也要提心消費者，「就曾碰到消費者用袖子藏籤，或者亂拋籤，人一忙根本還得留意。」另外，也有店家坦言，一番賞確實類似賭博，好幾次看到小朋友或20多歲年輕人為了抽獎，不斷領錢、借錢，「抽的時候手都在抖，我們看到之後所幸不做一番賞了。」