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外國旅客慘兮兮…武陵農場櫻花季去年遊客創新低 業者嘆民眾都出國

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
武陵農場櫻花季過去每年吸引上萬人次上山賞花。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季過去每年吸引上萬人次上山賞花。圖／武陵農場提供

疫後掀國人出國熱潮，去年加上花蓮地震，讓國旅更加慘淡。武陵農場櫻花季過去每年吸引上萬人次上山賞花，武陵農場副場長常方麒表示，疫情前櫻花季每日平均約5500人次到訪，全年約40萬人次，疫後大部分民眾都出國，去年櫻花季每日不到4500人次到訪，全年僅25萬人次，創下歷史新低，感嘆昔日國旅榮景不再。

武陵農場因雪霸國家公園總量管制，平均每日僅限6000人次入園，今年櫻花季疏運時程從2月8日至2月23日，共計16日。常方麒表示，近幾年平均疏運期都在20天左右，以往最少僅10天，今年國旅衰退，預估人潮不會這麼多，規劃至23日結束。

根據武陵農場統計，2020年至2024年每年櫻花季平均每日到訪人數依序為4359人、5560人、5123人、5559人及4266人。

常方麒指出，過去武陵農場櫻花季訂房都是開放1分鐘即完售，今年住宿於去年11月1日開賣，約6分鐘才售磬。事實上，從去年開始到武陵農場的遊客就逐漸減少，疫情前平均每年約有40萬人次到訪，櫻花季期間每日平均約5500人次；去年全年僅剩20萬人次，櫻花季期間每日平均約4500人次，創下新低。

常方麒感嘆，國旅衰退嚴重，連鄰近的富野遊客也少很多，今年預估入園人數也不會較往年多。此外，去年花蓮地震後，位在山區的武陵農場也受波及，不僅多處道路需修復，各單位不斷呼籲民眾沒事勿上山，山上觀光業者都大受影響。

對於國際旅客宣傳，常方麒表示，雖然武陵農場櫻花季名聞國際，過去櫻花季到訪的國際旅客頂多100人，主要以東南亞為主，主因交通資源對外國人來說還是十分不便，包括旅行業者也沒有那麼完善規劃。此外，有些國際旅客只來台灣5天，光是上山賞花就要花1、2天，所以到訪的國際客少之又少。

常方麒表示，目前武陵農場僅少數山櫻花盛開，預估今年花況全盛時期會在2月15至20日，但櫻花有低溫需求，若是今年繼續炎熱，花期就會往後延，每年都可能有一些變化。

武陵農場櫻花季過去每年吸引上萬人次上山賞花。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季過去每年吸引上萬人次上山賞花。圖／武陵農場提供

國旅 櫻花季 武陵農場

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