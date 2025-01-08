影／屏東燈節四大燈區一次看 逾50組藝術燈飾璀璨登場

2025屏東燈節1月11日登場至2月16日，四大燈區，屏東市萬年溪燈區、縣民公園燈區、勝利星村燈區、內埔鄉龍頸溪畔客家燈區，以「溪‧望」、「梅杜莎的奇幻國度」、「流星花園」及「光影綺想」為主題，逾50組燈飾璀璨登場。

「最有年味的燈節，就在屏東！」縣長周春米說，屏東燈節從2022年起以縣民公園燈區、萬年溪燈區及勝利星村燈區等三大燈區為場域，今年結合客家文化，在內埔鄉龍頸溪設「客家燈區」，深度體驗屏東文化。

周春米說，屏東燈節舉辦至今打響品牌，縣府團隊年年無不挖空心思，爭奇鬥豔，希望擦出更多火花，更重要的是讓民眾走入公共建設。四大燈區一天逛不完，邀請鄉親安排1個月亮、2個太陽的兩日遊，甚至3天遊程看個夠，再加上東港、恆春半島，利用春節假期感受屏東的美。

萬年溪燈區從建國路至仁愛路段，11座燈飾及光環境，以「溪‧望」為主題，主燈「無限溪望」象徵萬年溪生命力與永續循環，勞青處大樓外打造光雕投影「光彩萬年」，搭配音樂每30分鐘一場180秒光雕秀，呈現萬年溪堅韌生命力。

縣民公園燈區以「梅杜莎的奇幻國度」為主題，16座充滿神秘與奇幻燈光世界，主燈「梅杜莎的宮殿」佇立在三層水池上，黃色的圓形宮殿外圍由六隻巨蛇環繞並守護著，宮殿周圍水景與水霧效果，營造神祕氣息。亮燈期間，每30分鐘一場130秒燈光展演。園區內的大型藝術燈飾作品「心田綠洲」、「魔法光陣」、「蛇王的夢境」等，帶領民眾進入梅杜莎的神話世界。

勝利星村燈區以「流星花園」為主題，各式主題花藝燈組及光環境，融合屏東花材與植物點綴園區，將勝利星村、成功區、通海區及遺構公園打造為奇異花園。燈飾包含「流星綻放」、「南國之夜(葉)」、「葉影微光」等，加上遺構公園的「園中園」、「花飛蝶舞」及「繁花祕境」，由群星光芒帶領遊客進入多樣的祕密花園。

屏東內埔鄉龍頸溪畔公園「客家燈區」，發揚客家文化，以「光影綺想」為主題，而主燈「聞香識客家」盛開花朵呈現客家文化，展現客家傳統與創新文化豐富性。