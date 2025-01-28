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過年大口吃肉補充元氣？營養師提醒1料理方式NG：B群跑光光

聯合新聞網／ 綜合報導
吃滷肉可以補B群？營養師搖頭喊錯誤觀念。 示意圖／ingimage
吃滷肉可以補B群？營養師搖頭喊錯誤觀念。 示意圖／ingimage

過年少不了與家人來一頓山珍海味、大魚大肉，不過當心錯誤的烹調方式可能導致B群流失！營養師李婉萍在臉書社團「李婉萍營養師」發布影片，提醒大家在享受美食的同時，選擇正確的菜色不僅健康也能盡興！

首先要導正的錯誤觀念是「要攝取B群只要吃肉就好」，李婉萍指出，最容易缺乏B群的族群就是「愛吃滷肉的人」！因為B群有「怕光、怕熱、怕濕」等特性，與「滷越久越美味」的滷肉完全相斥，因此B群其實會被「滷光光」。

如果想吃肉又想攝取B群，李婉萍建議選擇快炒店的「青椒炒肉片」反而更好，大火快炒後，不僅美味也能保留比較多的B群。至於最好的保留方式，她則推薦大家直接去吃火鍋，像是店裡的牛肉片涮10秒就可以入口，不僅人人喜愛，更是B群含量最高的選項，愛吃肉的你絕對不能錯過！

料理 春節 營養師

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