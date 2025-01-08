武陵農場櫻花季交管措施出爐 明起預售6路線接駁車票

每年櫻花季在2月至3月初，交通部公路局表示，經武陵農場針對場內櫻花開放時程評估，今年疏運時程從2月8日至2月23日，共計16日，規劃場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁等措施，「台北轉運站－武陵農場」、「宜蘭轉運站－武陵農場」等6條接駁路線車票將於明起開賣。

公路局表示，櫻花季期間武陵農場實施總量管制，每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，其中一日遊遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客，考量國民旅遊團客特性，今年規劃一日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。

公路局提醒，住宿遊客憑武陵農場製發車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供的售票管道購買車票進場。

櫻花季期間，武陵農場周邊道路將實施3個階段交通管制，公路局表示，2月8日至2月23日中124線將禁止車輛進入，實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證車輛禁止進入；台7甲線思源啞口至中124線路口路邊禁止臨時停車；台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入。

公路局也說，228連續假期預估會有民眾上山賞花，考量農場停車空間有限，2月28日至3月2日每日上午6時至下午1時，於台7甲線29K+150南山路及台7甲線53k+900與中124線路口實施高乘載管制，公共運輸大客車、大型重型機車不受此限。

公路局指出，今年櫻花季平日每日開放25部甲類（大型）遊覽車、21部乙類（中型）遊覽車及九人座20部車輛入場；假日每日開放20部甲類（大型）遊覽車及10部乙類（中型）遊覽車入場，預約平台已於去年11月10日起開放預約，每申請單位每日限預約2部車入場，且入場當日申請人或2名代理人中需有1人同車隨行。

公路局表示，今年武陵農場櫻花季接駁路線包括「台北轉運站－武陵農場」平假日皆1200人、「台北市府轉運站－武陵農場」平日480人，假日800人、「宜蘭轉運站－武陵農場」平日320人，假日400人、「羅東轉運站－武陵農場」平日200人，假日320人、「三星鄉綜合運動場－武陵農場」平日200人，假日280人及「梨山－武陵農場」平假日皆200人等6路線。

公路局指出，台北及宜蘭地區至武陵農場路線採預售方式，由國光客運全國連線售票窗口、自動售票機、超商（7-11、全家、萊爾富）、「TBS臺北轉運站」App同步於1月9日12時起售票；梨山至武陵農場除1月9日開放售票，豐原客運於發車前一日下午4時至6時也將於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購6張。