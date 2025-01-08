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台66線部分路段平面改高架施工中 增設牌面增加用路人安全

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市新屋區台66線6至9公里過去為平面道路，不過因車禍多，公路局北區養護工程分局自去年6月啟動高架改善工程，側車道則維持雙（東西）向兩車道通行通行。記者翁唯真／攝影
桃園市新屋區台66線6至9公里過去為平面道路，不過因車禍多，公路局北區養護工程分局自去年6月啟動高架改善工程，側車道則維持雙（東西）向兩車道通行通行。記者翁唯真／攝影

桃園市新屋區台66線6至9公里過去為平面道路，不過因車禍多，公路局北區養護工程分局自去年6月啟動高架改善工程，側車道則維持雙（東西）向兩車道通行通行，不過因工程圍籬造成頻繁車禍，再增加告示導引牌面，提醒用路人。

台66線快速公路西起觀音區觀音交流道銜接台61線，東至大溪區銜接市道112甲線與國道3號大溪交流道，全長27.2公里，過去因地方意見不同，因此未全段設置高架化。

不過台66線與新華路一段及新文路的平交路口，因設計關係容易肇事，行政院國家發展委員會2022年初決議改全線高架化，去年6月工程開始施工，封閉台66主線6K+900至8K+600路段快車道施工，側車道則維持雙（東西）向兩車道通行。

東行線由主線匝道里程約6K+900（桃84路口前）匯出側車道通行，經桃82路口後匝道導回到主線。西行車輛由主線匝道里程約8K+600（桃82路口前）匯出側車道通行，經桃84路口後匝道導回到主線。

工程總經費約21.99億元，預計2027年3月4日完工，北區工程分局為避免造成用路人混淆，於平面車道桃82、桃84路口上游增設預告標誌，提醒駕駛人減速並注意路口；原標誌文字精簡並放大，增加警23標誌；路口退縮留出截角，並增長半阻隔式圍籬長度，增加駕駛人通視範圍。

公路局提醒用路人，今年春節連續假期行經施工路段車輛請減速慢行，造成行車不便，敬請諒解。

桃園市新屋區台66線6至9公里過去為平面道路，不過因車禍多，公路局北區養護工程分局自去年6月啟動高架改善工程，側車道則維持雙（東西）向兩車道通行通行。記者翁唯真／攝影
桃園市新屋區台66線6至9公里過去為平面道路，不過因車禍多，公路局北區養護工程分局自去年6月啟動高架改善工程，側車道則維持雙（東西）向兩車道通行通行。記者翁唯真／攝影

標誌 車道

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