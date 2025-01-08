四接第6次環評時間出爐 1月17日採全天會議

台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），數度闖關環評失敗，環境部今天拍板，四接第6次環評初審將於1月17日上午9點半召開，且罕見採全天會議進行。環境部長彭啓明今天表示，期許這次環評正反雙方都能夠有效發表意見，也喊話經濟部應讓民眾充分了解煤轉氣隊能源轉型的重要。

台電原規畫填海造陸29.8公頃，先減為18.3公頃，但數度闖關環評失敗，2022年7月再主動提出縮減至14.5公頃，並將填海區東移至LNG卸收站港池內，除了航港單位擔心基隆港滅港，第5次初審爆出委員換會議室黑箱事件，該事件讓外界信任度大打折扣，

環境部本次初審將有別以往，雙方將各推派3名專家擔任外部委員參與審查，外部委員名單也已出爐，正方委員為台大海洋研究所前所長戴昌鳳、國立台灣海洋大學校長許泰文、基隆港引水人辦事處李振弘；反方委員為中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫、台灣海洋工程學會常務監事梁乃匡、前基隆市船務代理商業同業公會理事長曹育民。

彭啓明表示，任何環評都是開發單位覺得煩，而反對者認為最好都不要開發，因此在環評中永遠都會有衝突，尤其四接、煤轉氣等開發案一定會引發爭議，然而環境部並不是開發單位，台電應該做好利害關係人溝通，經濟部也應該要讓大家知道煤轉氣對能源轉型的重要性。

彭啓明強調，自己從來沒有給環委下過指導棋，府院也從來沒有給自己打電話過，社會大眾可以放心，讓環評委員透過專業來審查。