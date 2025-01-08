桃機永續行動節電競賽 80方案節電超過1600萬度

桃園國際機場公司為落實2050淨零碳排及永續企業ESG社會責任，舉辦「桃園國際機場永續行動節電競賽活動」，經過初審與複審，本次活動共遴選出企業組8組及個人組8位得獎者。其中企業組特優長榮空廚股份有限公司，以太陽能光電發電，兩年內合計產出156萬度電，另採取回收水方案，將廢水於汙水廠回收後用於非食品製程如冷卻水塔、園藝景觀等用途，兩年共減少32公噸碳排放量。

機場公司表示，本次競賽分為企業組與個人組，企業組統計各自於單位內推行的各種節電措施，個人組則鼓勵提出有助機場環保節能的綠點子，經過評選由機場公司總經理范孝倫於桃園機場整體服務推動會報中頒獎。其中企業組在競賽活動期間，共執行超過80項改善方案，總節電量超過每年1,600萬度，相當於21座大安森林公園一整年的碳吸附量。

機場公司指出，個人組包括建議配合桃園機場入出境尖離峰作業特性，在少有旅客通過的區域採50%亮度照明，每年節電可達27萬度，減少CO2e排放約134公噸；以及利用機場每天產生的廚餘，轉換成生質油品的化廢為寶方案，都顯示出參賽者的觀察及創意綠點子，機場公司也從善如流在各茶水間設置廚餘回收桶，為環保節能盡一份心。

統計企業組各參賽單位在競賽活動期間，共執行超過80項改善方案，總節電量超過每年1,600萬度，且預估未來兩年還可進一步節約每年800萬度電以上，再加上個人組提出節能、省水、減塑等各類提案，如進一步推動落實，預期可產生每年超過1,000萬度的節電效果。