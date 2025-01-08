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魏德聖授權抗癌兒童電影「BIG」宜蘭公播 盼反思生命

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
知名導演魏德聖2023年推出兒童抗癌電影「BIG」，今授權宜蘭公播版。記者陳敬丰／攝影
知名導演魏德聖2023年推出兒童抗癌電影「BIG」，今授權宜蘭公播版。記者陳敬丰／攝影

台灣知名導演魏德聖2023年推出兒童電影「BIG」，講述抗癌兒童面對病魔的故事，今授權宜蘭各級學校公播版。魏德聖盼這部電影能在校園中成為生命教育教材，不管是學生還是大人，都能藉此反思，生命最重要的並不是金錢或權力，而是活得精采。

魏德聖2023年推出的「BIG」敘述6個來自不同家庭的孩子，住進同一間兒童癌症病房，彼此扶持、共同對抗疾病；曾藉魏執導的「海角七號」走紅的范逸臣、田中千繪也在本片飾演一對夫妻檔。「BIG」獲2024台北電影獎最佳新演員與最佳視覺效果、61屆金馬獎最佳新演員。

魏德聖今天到宜蘭羅東村卻酒店，參加「BIG」公播版授權儀式，由關聖帝君弘揚總會等民間團體購買公播版權，再由宜蘭縣府教育處代為頒贈感謝狀，縣內大學、專科、高中職、國中、國小校長與公益人士領取使用。

魏德聖表示，這部電影題材比較沉重，但他用較歡樂的手法呈現，希望透過最小、最弱的癌症病人，用童言童語講述求生的生命故事；看完這部電影的人，會覺得「活著真好」，比起電影中孩子們面對的困難，我們日常生活的難題其實不算甚麼。

魏德聖感謝民間團體解囊，讓「BIG」剛發行就能在宜蘭發放公播版，這是很好的生命教育題材，不僅給學生看，大人看了也能重新思考、反省自己的生命問題；從生命觀點來看，活得精采最重要，而不是多有錢、地位權力多高，希望以此開始，讓更多學校參與進來。

魏德聖（中）表示，這部電影用童言童語講述沉重的生命故事，希望觀眾看到後能藉此反思，生命重要的不是金錢或權力，而是活得精采。記者陳敬丰／攝影
魏德聖（中）表示，這部電影用童言童語講述沉重的生命故事，希望觀眾看到後能藉此反思，生命重要的不是金錢或權力，而是活得精采。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 電影 魏德聖

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