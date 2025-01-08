雲林去年7家飯店消防安全不合格 春節前縣府加強稽查
雲林縣消防局去年針對縣內觀光旅館、飯店等旅館業檢查342家，其中7家防火管理不合格，均以完成改善，因為春節住宿旺季及出遊潮，消防局去年底展開加強稽查，今由縣長張麗善率隊至三好飯店進行消防安全稽查，確保民眾春節旅遊、住宿安全無虞。
張麗善今天率隊到三好飯店進行消防安全聯合稽查，她表示，三好飯店從防災排班到防火設施管理十分完善，相關演練也執行到位，展現對旅客安全的高度重視。
她表示，春節將至，縣府針對雲林縣境內人潮眾多的公共場域進行稽查，希望在春節期間，無論是返鄉的鄉親或來雲林旅遊的民眾，都能享有安全且安心的旅遊體驗。
雲林縣消防局長林文山表示，消防局去年針對觀光旅館、飯店等旅館業檢查342家，其中7家防火管理不合格，均已改善。
民眾在住宿前，可查看現場是否懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及旅館民宿專用標識牌，選擇合法旅宿，才能讓假期旅程玩得開心、住得安心。
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