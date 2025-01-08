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麻疹疫情延燒民眾搶打疫苗！診所爆缺貨 剩3支全被訂光

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
50歲以上族群，很多人小時候都感染過麻疹，當時的抗體幾乎終身存在，可以不用搶打疫苗。示意圖。聯合報系資料照
50歲以上族群，很多人小時候都感染過麻疹，當時的抗體幾乎終身存在，可以不用搶打疫苗。示意圖。聯合報系資料照

國內某醫院麻疹疫情延燒，目前累計16人確診，接觸者高達3123人，匡列人數創下5年新高，引起不少民眾恐慌，紛紛搶到診所接種麻疹疫苗，許多診所都已缺貨。中華民國基層醫療協會理事長林應然說，診所庫存剩下3支，今天統統被訂光，他提醒最需要接種是25至50歲族群，50歲以上因大多數人都自然感染過，獲終生免疫，較不需擔心，同時呼籲疾管署，可比照先前出現的麻疹疫情時，釋出一部分公費疫苗，並同時向廠商採購。

疾管署統計，2024年迄今累計33例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中21例為國內感染病例，包含4起群聚，另12例為境外移入病例，由於北、中、南皆有確診者足跡，加上匡列人數破3000人，不少民眾搶打麻疹疫苗，導致出現疫苗缺貨的情形。

中華民國基層醫療協會理事長林應然說，不少民眾到診所詢問有沒有麻疹疫苗可以接種，「但現在很多大概都用完了」，畢竟這款疫苗本來就很少人在打，接種最多的是小朋友的公費疫苗，在12個月大打第一劑，滿5歲至上小學接種第二劑，平常自費的麻疹疫苗「幾乎都沒有人在打」。

平常沒有疫情流行時，民眾接種意願都不高，林應然說，曾有一批疫苗進貨後放在冰箱，因為沒有人來打，最後放到過期只能丟掉，國內2大藥廠的麻疹疫苗備貨量也不多，所以很多診所打完後要再訂貨就缺貨了，以他的診所為例，現在剩下3支，都已經被預約了。

「要擔心是20多到50幾歲的族群」，林應然表示，現在25歲以下的民眾，都在小學入學前接種過2劑麻疹疫苗，這2劑的效果可以維持很久；50歲以上族群，因為小時候沒有麻疹疫苗可以打，很多人當時都感染過，抗體幾乎終身存在，這群人也不用來搶打。

自費疫苗確實缺貨，但疾管署有很多公費疫苗，約6、7年前出現一波麻疹疫情時，疾管署有釋出公費疫苗至醫療院所，因為很多小孩本來就要打公費疫苗，認為可以先釋出疫苗給醫療院所，並限制只能給25至50歲自費族群接種，類似把疫苗賣給院所，同時持續訂貨。

感染麻疹會出現的症狀包括發燒、咳嗽、流鼻涕 流淚，以極頭、腳、身體出疹等，比較怕的是感染導致的併發症，如肺炎、中耳炎、腦炎等，不過腦炎的機率相對低。

疫情 疫苗 麻疹

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