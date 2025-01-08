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過年迎流感高峰 感染專家籲：開放長者打公費佐劑疫苗

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
接種疫苗示意圖。聯合報系資料照
接種疫苗示意圖。聯合報系資料照

類流感預計在農曆春節、一月下旬達到高峰，部桃醫院急診要求急診醫護春節假期全員停休備戰。林口長庚兒童感染科醫師陳志榮示警，現在不只流感，副流感、腺病毒也在流行。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎呼籲疾管署放寬長者公費接種佐劑疫苗等流感疫苗，以增加保護力；成本效益報告將在今年第一季前完成，將提至專家會議討論。

流感已經進入流行期，上周門急診就診人次高達12萬7千人次，疾管署預計在農曆春節前後達高峰，屆時每周恐高達15萬人次就診。

李秉穎表示，美國預防接種諮詢委員已經建議長者接種含佐劑疫苗、高劑量劑量、基因重組疫苗3種流感，因為對長者保護效果比較好但也比較貴，因此我國是否要擴大提供給我國長者公費接種還需要所經濟效益評估。

疾管署長莊人祥表示，醫藥品查驗中心（CDE）預計在今年第一季把成本效益分析報告提給傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP） 討論。

另近期流感流行，陳志榮表示，流感在去年一整年幾乎都有病例，鼓勵民眾踴躍接種公費疫苗，今年社區流行流感病毒以A型H1N1為主，今年疫苗也有覆蓋。他提醒，現在除了流感，副流感、腺病毒等在兒童間也在流行，現在除了疫苗也有抗病毒藥物，呼籲民眾不用過度擔心。

台灣疫苗推動協會今天公布2024年度疫苗十大新聞，包含HPV疫苗擴大國中男性接種、高齡RSV、帶狀疱疹疫苗、左流右新疫苗開打、疫苗救濟案塞車等。

接種疫苗不只可預防疾病感染，台灣疫苗推動協會常務理事黃玉成表示，最新研究指出，新型帶狀疱疹疫苗還可降低失智症風險，而流感疫苗也已證實對心血管健康有保護作用，顯示接種疫苗能有效減少發炎反應及降低慢性病風險，為高齡者提供更全面的健康保障。

台灣疫苗推動協會今天公布2024年度疫苗十大新聞，由左至右分別為台灣疫苗推動協會秘書長陳志榮、台灣疫苗推動協會理事長李秉穎、疾管署長莊人祥、台灣疫苗推動協會常務理事黃玉成。記者李青縈／攝影
台灣疫苗推動協會今天公布2024年度疫苗十大新聞，由左至右分別為台灣疫苗推動協會秘書長陳志榮、台灣疫苗推動協會理事長李秉穎、疾管署長莊人祥、台灣疫苗推動協會常務理事黃玉成。記者李青縈／攝影

流感疫苗 疾管署 腺病毒

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