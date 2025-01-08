診所麻疹疫苗缺貨 台大、新光庫存足 自費千元內可施打

台灣爆發5年來最嚴重的麻疹疫情，專家建議1981年後出生的民眾，因疫苗政策實施，沒有感染麻疹的自然保護力，應接種追加劑疫苗，但全台許多門診均出現麻疹缺貨情況，在臉書貼出缺貨公告。大醫院多數仍有存貨，台大醫院副院長黃國晉說，目前疫苗數量充足，民眾可到院施打，自費接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹疫苗（MMR疫苗）含掛號費費用落在千元以內。

黃國晉也是該院家庭醫學部主治醫師。他表示，今天門診尚未遇到病人主動要求接種MMR疫苗，且經查詢院內系統，疫苗存貨仍有庫存，民眾可掛號到院施打，近期麻疹疫情雖升溫，但因疫苗庫存尚足，未打算向廠商增加疫苗叫貨量，若疫苗庫存一旦低於安全量，將按照院內既有機制向廠商添購疫苗。

新光醫院副院長洪子仁表示，該院MMR疫苗庫存充足，且麻疹疫苗與新冠疫苗臨時施打情況不同，多數民眾在出生時至學齡前就已完成2劑疫苗接種，不必因為本次疫情恐慌搶打，反而讓真正需要接種追家劑的高風險群無法施打，目前建議接種MMR疫苗的高風險群，包括會在第一線接觸疑似麻疹病患的醫護人員，或近期規畫至麻疹疫區旅遊的民眾。

目前國際麻疹疫情較嚴重區域包括東南亞及北美。越南2024年麻疹通報病例6725例，與2023年相比高出130倍。麻疹傳播力極強，柬埔寨截至去年12月，已有17省共375例麻疹病例，連加拿大也淪陷魁北克省麻疹病例總計17例，患者年齡介於10至57歲間。

台大公衛學院教授陳秀熙說，麻疹傳播力極強，1人就能傳給20人，可輕易藉由國際旅遊、交通傳播，面對國際疫情緊張，國內也不可輕忽。

另，根據台大醫院衛教資料，麻疹高危險群包括未得過麻疹或未接種過麻疹疫苗者，包括未打疫苗的嬰幼兒、免疫不全者、孕婦、醫護人員，以及工作頻繁接觸外國人者，如航空公司機組員、導遊及觀光餐飲業等。麻疹疫苗保護力約可持續20年，1981年後出生的中壯年人口，因本土麻疹大規模疫情消失，無法由自然感染得到長期保護力，加上年幼時所接種的疫苗保護力已逐漸消退，若因工作、旅遊因素，可能接觸麻疹高風險區域外國人者，建議追加麻疹疫苗。