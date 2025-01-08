醫師提醒春節前快打疫苗 避免重演2016年「流感癱瘓急診惡夢」

目前是流感的高峰期，上週類流感門診就有12萬7千人就醫，加上春節民眾南北往返，容易讓流感傳播。日前兒童急診科醫師謝宗學提醒，「今年最長的春節假期，又有長時間醫療院所休假，擔心流感一發不可收拾，重演2016年春節流感癱瘓急診惡夢」。

謝宗學醫師在臉書發文表示，「我在兒童急診的觀察跟疾管署的統計資料一樣，從上週開始，流感病人明顯增多，問起接觸史，常聽到家庭親友或校園班級類似群聚感染事件。」他指出，今年有最長的春節假期，等於有最長的時間交叉感染、有最長的時間醫療院所休假，很擔心流感疫情在春節期間一發不可收拾，重演2016年春節流感爆發癱瘓急診的惡夢。

謝宗學醫師建議民眾要接種流感疫苗，有公費資格的民眾趕快接種，沒有公費資格的民眾也建議自費接種。接種流感疫苗要兩週才開始有保護力，這星期是接種流感疫苗預防春節假期感染重病的最後時機。

他回憶起2016年春節假期流感疫情大爆發，當年兒童急診非嚴重病人（檢傷3、4、5級）候診時間長達6-8小時以上，因此謝宗學醫師呼籲「希望大家從現在開始做好自身防護（接種疫苗和戴口罩），不要讓開心的春節假期變調，變成只能在急診排隊看診的無間地獄」。

衛福部也公告「為提升疫苗接種人口涵蓋率，發揮疫苗最大效益，自2025年1月1日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，至疫苗用罄為止。疾管署呼籲，公費流感疫苗開放全民開打前，請65歲以上長者、高風險慢性病人、學生及學齡前幼兒等重點族群儘快接種疫苗，以儘早獲得保護力，保障自身的健康」。