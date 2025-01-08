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台灣景點排名大勝日本！紐時評選2025年「全球必去52個地方」榜單揭曉

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阿里山獲紐時評選全球必去 觀光署：有力代表台灣景點

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
阿里山小火車經歷15年修復，在2024年7月恢復通車。美聯社
阿里山小火車經歷15年修復，在2024年7月恢復通車。美聯社

紐約時報評選2025世界上最值得去的地方，今年台灣阿里山入選，比日本富山、大阪排名還前面。交通部觀光署長周永暉表示，阿里山鐵路入選2025世界最值得的旅遊地，正是讓世界看見台灣，也為去年太魯閣受地震影響後，有力代表台灣的阿里山具有代表性的國際景點推薦。

紐約時報評選2025世界上最值得去的地方，今年入選包括法國普羅旺斯、英格蘭、紐約市博物館、格陵蘭、安哥拉、尼加拉瓜、奈及利亞的貝寧市、美國的紐奧良、日本的富山市、英屬維京群島、中國的黃山、保加利亞、加勒比海國家蒙哲臘等。

台灣唯一入選的是嘉義阿里山，紐約時報以「搭乘古老火車進入蒼鬱高山」為名，搭配影像，介紹阿里山的旅遊特色。

周永暉表示，台灣鐵道具國際潛力3大亮點的阿里山森林鐵路、台鐵彰化扇形車庫及苗栗舊山線，此次阿里山鐵路入選2025世界最值得的旅遊地，正是讓世界看見台灣，也為去年太魯閣受地震影響後，有力代表台灣的阿里山具有代表性的國際景點推薦。

周永暉指出，阿里山搭配小火車的鐵道之旅正逢其時，台灣觀光也為配合仲夏節系列活動6月1日至9月1日，以「台灣鐵道旅遊節」活動開跑，加碼推動。

紐約時報 鐵道 阿里山

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