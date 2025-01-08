流感疫苗覆蓋率僅43% 台大教授：至8成才有社區保護力

春節將至，天氣持續低溫，流感疫苗上升，恐在連假期間塞爆醫院急診，已有醫院要求醫護停休備戰，醫師預言急診輕症候診時間至少增加1小時。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，目前全台流感疫苗覆蓋率43%，與產生社區保護力的預期目標仍有差距，建議民眾年前盡快接種，提升流感保護力。

陳秀熙表示，一般時期疫苗覆蓋率應達60%，才能形成社區保護力，新冠疫情三年期間，民眾佩戴口罩，讓呼吸道病毒感染下降，自然保護力降低，應提升20%疫苗覆蓋率至80%，才能形成有效的社區保護力，這與目前疫苗接種情況仍有差距。隨國際旅遊、交流，流感疫情仍會持續出現，建議尚未接種疫苗的民眾盡快施打。

日本流感疫情嚴重，感染病例數達167萬人，與前一周相比呈現翻倍成長，且平均每家診所病例數達42.66例，超過疫情警戒標準的30例。中國大陸疾控中心數據則顯示，大陸流感病毒陽性率持續上升，且除流感外，人類間質肺炎病毒、新冠病毒、肺炎鏈球菌、腺病毒等多種呼吸道病毒齊發，導致大陸各地醫院人滿為患。

陳秀熙提醒，近期預計前往日本旅遊的民眾，應提高警覺並做好防護，冬季氣候有利於呼吸道傳染病傳播，建議格外提高警覺，並加強預防措施，因過去疫情期間自然感染較少，社區免疫保護力下降，呼吸道疫情升溫不出意外，建議民眾出入公共密集場合應配戴口罩，避免遭到感染。

據衛福部疾管署，流感門急診人數均呈現上升，以A型流感為主，占比90%。陳秀熙表示，預估近幾周流感人數會持續緩步上升，由於春節假期將至，民眾活動、交流增加，頻繁出入公共集會場所，加上門診、診所休診，對全台急診將是一大挑戰。建議民眾出入人多場所，除吃飯時間外，都應戴好口罩，保護自己被感染，也預防將病毒傳給免疫系統較脆弱的孩童。

除流感疫苗外，陳秀熙表示，JN.1新冠疫苗接種者與未接種者，感疫後出現併發症的情況差異很大，建議盡快接種，符合肺炎鏈球菌公費疫苗接種資格的長者，也建議施打，透過疫苗、口罩等防疫措施雙管齊下，保護自我健康。