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五楊高架增設北上匯入匝道環差案 經決議通過環評

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部第26次環評大會今天審查國道1號五股至楊梅段拓寬工程（桃園交流道增設北上匯入匝道）環差案。本案經決議通過環評。記者李柏澔／攝影
環境部第26次環評大會今天審查國道1號五股至楊梅段拓寬工程（桃園交流道增設北上匯入匝道）環差案。本案經決議通過環評。記者李柏澔／攝影

國1通過桃園市中心，長期壅塞，加上人口及交通量持續增長，壅塞情形恐更為惡化。環境部第26次環評大會今天審查國道1號五股至楊梅段拓寬工程（桃園交流道增設北上匯入匝道）環差案。本案在開發單位承諾將移補植樹木存活率監測納入3年環境監測計畫，經決議通過環評。

交通部於2024年7月26日轉送本案至環境部，開發單位為交通部高速公路局，本次申請變更於國道1號桃園交流道增設北上匯入匝道銜接五股至楊梅段高架， 以箱涵型式跨越大坑路，穿越五楊高架後，爬升銜接五楊高架，新增匝道總長度約1.3公里。

開發單位說明，五楊高架桃園至泰山北上路段容量尚有2100pcu/hr餘裕量，因此透過增設北上匯入匝道銜接五楊高架，分流桃園地區車流，提前分流桃園地區車流使用五楊高架，整體平面加上高架平均速率由 62.3 km/h→74.5 km/h，服務水準由E1（接近容量之流量）調整為D1（高密度且穩定的車流），降低國1平面主線負擔。

環評委員指出，本計畫擋土與路堤工程需約6700m3，將由國1甲計畫隧道挖掘土方就近提供，運送期程約180天，施工尖峰期運土車次僅每日5車次，而土方運送避開平日尖峰及上下學時段；此外，胸徑大於10公分原生樹種應進行3年存活率監測，存活率需達80%以上，未達100%之數量，於1年內以1：1.2 方式補植原生樹種。

本案在開發單位同意將移補植樹木存活率監測納入3年環境監測計畫，本案經決議審核修正通過環評大會。

五楊高架 桃園 環評

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