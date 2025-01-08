台南7大傳統市場推出「年菜組合」一桌最低只要3300元
台南傳統市場隱藏許多美食，台南市市場處今年精選東菜市、保安市場、文華市場、新市市場、永康市場、崇義黃昏市場及玉井市場等7大市場，推出共16攤的年菜組合或單品，讓民眾在家也能享用頂級廚師的經典佳餚，即日起開放訂購，並提供現場取貨服務。
台南市長黃偉哲表示，台南作為美食之都，不僅體現對美食的講究與創意，更在除夕圍爐飯桌上展現台南人對「吃」的品味。例如，東菜市百年老店的魚翅羹、新市市場的金線與四物燉雞湯，以及永康市場的煙燻雞與白斬雞，都是深受民眾喜愛的年菜佳選。
經發局長林榮川指出，玉井市場、文華市場與崇義黃昏市場推出的團圓年菜組合，價格實惠，每桌最低只需3300元，讓民眾輕鬆享用大廚級美味。此外，保安市場的「蛇麼都順利禮盒」更是過年伴手禮的最佳選擇，帶著市場的溫暖心意探親拜年。
市場處處長王俊博補充，傳統市場內的美食名攤與總鋪師每年農曆年前夕會推出應景年菜組合，幫助有選擇障礙的民眾一次品嘗各市場的招牌菜色，豐富團圓飯餐桌。更多詳情可上市場處官網或市場巡禮FB查詢。
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