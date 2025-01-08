台南7大傳統市場推出「年菜組合」一桌最低只要3300元

台南傳統市場隱藏許多美食，台南市市場處今年精選東菜市、保安市場、文華市場、新市市場、永康市場、崇義黃昏市場及玉井市場等7大市場，推出共16攤的年菜組合或單品，讓民眾在家也能享用頂級廚師的經典佳餚，即日起開放訂購，並提供現場取貨服務。

台南市長黃偉哲表示，台南作為美食之都，不僅體現對美食的講究與創意，更在除夕圍爐飯桌上展現台南人對「吃」的品味。例如，東菜市百年老店的魚翅羹、新市市場的金線與四物燉雞湯，以及永康市場的煙燻雞與白斬雞，都是深受民眾喜愛的年菜佳選。

經發局長林榮川指出，玉井市場、文華市場與崇義黃昏市場推出的團圓年菜組合，價格實惠，每桌最低只需3300元，讓民眾輕鬆享用大廚級美味。此外，保安市場的「蛇麼都順利禮盒」更是過年伴手禮的最佳選擇，帶著市場的溫暖心意探親拜年。