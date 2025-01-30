春節就是大吃大喝？避免腸胃炎有撇步 酒後馬上睡恐醉到隔天

過年家族團聚，少不了要吃上幾頓大餐慶祝。不過短時間內暴飲暴食，甚至可能還喝了酒，其實會對身體造成嚴重負擔。為了避免美好的聚會，最後卻落得身體不舒服，甚至還得跑醫院的結局，因此在吃大餐之前，應該要注意一些事情。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，暴飲暴食會對胃腸造成負擔，可能導致出現噁心、胃部不適等症狀。如果放任不管，還可能進一步惡化變成胃腸炎。特別是酒精或者高熱量的食物，對胃腸的負擔也更大。

如果在吃飯之前空腹感太強，往往就會不小心過量飲食，因此不要在太飢餓的狀態下跑去吃大餐。在吃飯過程中，可以有意識地攝取蔬菜和菇類，它們都具有膳食纖維，可以減少脂肪的吸收。如果要喝酒，那麼同時一定要補充水分，好稀釋胃內的酒精。

要是依然吃得太多，導致胃脹氣等症狀出現，可以靠著喝溫開水，或泡個熱水澡來緩解。若是喝到可能宿醉，記得喝水或茶補充水分，並且不要立即入睡，這是因為睡眠時，酒精的分解速度會減慢，容易殘留於體內。此外，補充糖分有助於酒精的分解。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康