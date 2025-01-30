春節就是大吃大喝？避免腸胃炎有撇步 酒後馬上睡恐醉到隔天

聯合新聞網／ 綜合報導
若無節制的大吃大喝，容易引發胃部不適。圖／Ingimage
若無節制的大吃大喝，容易引發胃部不適。圖／Ingimage

過年家族團聚，少不了要吃上幾頓大餐慶祝。不過短時間內暴飲暴食，甚至可能還喝了酒，其實會對身體造成嚴重負擔。為了避免美好的聚會，最後卻落得身體不舒服，甚至還得跑醫院的結局，因此在吃大餐之前，應該要注意一些事情。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，暴飲暴食會對胃腸造成負擔，可能導致出現噁心、胃部不適等症狀。如果放任不管，還可能進一步惡化變成胃腸炎。特別是酒精或者高熱量的食物，對胃腸的負擔也更大。

如果在吃飯之前空腹感太強，往往就會不小心過量飲食，因此不要在太飢餓的狀態下跑去吃大餐。在吃飯過程中，可以有意識地攝取蔬菜和菇類，它們都具有膳食纖維，可以減少脂肪的吸收。如果要喝酒，那麼同時一定要補充水分，好稀釋胃內的酒精。

要是依然吃得太多，導致胃脹氣等症狀出現，可以靠著喝溫開水，或泡個熱水澡來緩解。若是喝到可能宿醉，記得喝水或茶補充水分，並且不要立即入睡，這是因為睡眠時，酒精的分解速度會減慢，容易殘留於體內。此外，補充糖分有助於酒精的分解。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

睡眠 腸胃炎 酒精

延伸閱讀

春節連放9天「大家會出國玩」？ 眾人1理由全搖頭

橘子會加劇咳嗽？ 醫點名增咳「5水果」：酸味刺激是關鍵

尾牙季注意！醫師建議飲酒前食用「2類食物」：避免宿醉、胃潰瘍

挑食容易長針眼！中醫師建議食用「這類蔬菜」 改善發炎體質

相關新聞

春節就是大吃大喝？避免腸胃炎有撇步 酒後馬上睡恐醉到隔天

過年家族團聚，少不了要吃上幾頓大餐慶祝。不過短時間內暴飲暴食，甚至可能還喝了酒，其實會對身體造成嚴重負擔。為了避免美好的聚會，最後卻落得身體不舒服，甚至還得跑醫院的結局，因此在吃大餐之前，應該要注意一些事情。

年夜飯吃「三井日式料理」上吐下瀉…狀況多被怒刷一星 業者回應了

台北知名日式餐廳「三井日式料理」近日傳出在除夕夜因訂位系統故障，導致讓顧客久等，並且出現A5和牛冷掉、用餐後上吐下瀉等情...

低溫特報發布！今晚至明上午偏冷 新竹、苗栗10度以下

中央氣象署發布低溫特報，今晚至明清晨新竹、苗栗局部地區有10度以下氣溫。台灣各地明天早晚仍偏冷，中南部、東南部等地有局部...

初二大樂透頭獎上看2億元 彩券行湧入排隊人潮

台灣彩券大樂透農曆春節彩金加碼第7天，初一大樂透頭獎無人中獎，頭獎獎金1.68億元累入下一期，大年初二開獎的大樂透預計銷...

明晨恐氣溫急墜！初四鋒面逼近變天 下周一強烈冷氣團襲台可望降雪

今天是大年初二，中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天各地天氣大致上晴朗，只有花東有些雲量稍微多的情況，所以高溫回升幅度快，今...

明初三國道將出現旅遊車潮 客運仍有7、8成空位

明天是大年初三，高公局預估將出現旅遊車潮，省道重點路段及銜接高速公路路段將有車多或壅塞情形，另為滿足民眾返鄉及外出乘車需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。