保溫杯底部這張「保護貼」千萬別撕！剝落恐害你多花錢換新
在寒冷的冬天，準備好一個保溫杯，就能隨時喝到溫熱的茶水。而在許多鋼杯的底部，往往會貼著一張標籤紙，以及一層圓形保護貼。雖然看似平凡無奇，但如果隨意撕下保護貼，有可能會影響保溫杯的效能。
根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，保溫杯是靠著「真空隔熱」的二段構造原理，來維持保溫的功能。由於在製作過程中，杯底可能會殘留一些溶接劑的痕跡，如果放著不管，就可能造成保溫杯的破損，外觀上也不好看。因此，廠商都會在這樣的杯底，貼上一層圓形的保護貼。
【解説】水筒の底の“丸いシール”は剥がさないで 飲み物がぬるくなる原因にhttps://t.co/DBYyggMj7E— ライブドアニュース (@livedoornews) January 6, 2025
メーカーによると、水筒は保冷・保温性を高めるため、容器の造りが二重構造になっている製品もあり、保護シートはそのための真空処理をした溶接部分を保護する“ふた”の役割をしているという。 pic.twitter.com/FLhaT5oC3z
然而，這層保護貼可能會因為高溫，使得黏著劑失效容易剝落。如果這層保護貼剝落或被撕掉了，那麼就可能造成杯底溶接部分產生損傷，影響到保溫功能，還可能導致生鏽，因此絕對不能撕，也該避免放在夏天的車內等高溫場所。
如果保護貼已經不小心剝落，可以用樹脂製的防水貼紙或鋁箔膠帶，等等有抗水性的貼紙貼在底部。另外，有一張底部的「標籤紙」，雖然撕掉對保溫杯的功能不受影響，不過如果因為買到瑕疵品等因素，想要聯絡廠商時，就得從這張標籤紙確認型號為何。
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