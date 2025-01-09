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保溫杯底部這張「保護貼」千萬別撕！剝落恐害你多花錢換新

聯合新聞網／ 綜合報導
保溫杯底部有個圓形保護貼，若不慎剝落或撕下會影響保溫功能。圖／Ingimage
保溫杯底部有個圓形保護貼，若不慎剝落或撕下會影響保溫功能。圖／Ingimage

在寒冷的冬天，準備好一個保溫杯，就能隨時喝到溫熱的茶水。而在許多鋼杯的底部，往往會貼著一張標籤紙，以及一層圓形保護貼。雖然看似平凡無奇，但如果隨意撕下保護貼，有可能會影響保溫杯的效能。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，保溫杯是靠著「真空隔熱」的二段構造原理，來維持保溫的功能。由於在製作過程中，杯底可能會殘留一些溶接劑的痕跡，如果放著不管，就可能造成保溫杯的破損，外觀上也不好看。因此，廠商都會在這樣的杯底，貼上一層圓形的保護貼。

然而，這層保護貼可能會因為高溫，使得黏著劑失效容易剝落。如果這層保護貼剝落或被撕掉了，那麼就可能造成杯底溶接部分產生損傷，影響到保溫功能，還可能導致生鏽，因此絕對不能撕，也該避免放在夏天的車內等高溫場所。

如果保護貼已經不小心剝落，可以用樹脂製的防水貼紙或鋁箔膠帶，等等有抗水性的貼紙貼在底部。另外，有一張底部的「標籤紙」，雖然撕掉對保溫杯的功能不受影響，不過如果因為買到瑕疵品等因素，想要聯絡廠商時，就得從這張標籤紙確認型號為何。

保溫杯 標籤

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