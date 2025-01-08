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麻疹疫情擴大 專家：空氣傳播使醫院、長照機構易群聚

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，全球麻疹疫情均上升，恐隨國際旅遊波及台灣，而空氣傳播讓接觸者追蹤難以進行，長照機構、醫院更是群聚感染高風險區。本報資料照片
台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，全球麻疹疫情均上升，恐隨國際旅遊波及台灣，而空氣傳播讓接觸者追蹤難以進行，長照機構、醫院更是群聚感染高風險區。本報資料照片

台灣麻疹疫情擴大，衛福部疾管署統計，中部群聚相關匡列接觸者已達3123人，監測期至1月23日。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，全球麻疹疫情均上升，恐隨國際旅遊波及台灣，國內2024年底開始麻疹疫情呈現飆升趨勢，加上空氣傳播讓接觸者追蹤難以進行，長照機構、醫院更是群聚感染高風險區，防疫不可不慎。

越南2024年麻疹通報病例6725例，與2023年相比高出130倍。陳秀熙表示，麻疹傳播力極強，柬埔寨截至去年12月，已有17省份共375例麻疹病例，連加拿大也淪陷魁北克省麻疹病例總計17例，患者年齡介於10至57歲間。麻疹傳播力極強，1人就能傳給20人，可輕易藉由國際旅遊、交通傳播，面對國際疫情緊張，國內也不可輕忽。

陳秀熙指出，台灣上一次麻疹疫情高峰發生於2019年，當時疫情屬自然感染導致的大流行，由於自然感染讓許多社區民眾獲得麻疹保護力，本次麻疹疫情規模獲得控制，但2024年底開始，感染個案數仍明顯上升，還發生群聚事件，防疫不可掉以輕心。

境外移入病例，恐導致全台各地醫院出現群聚感染，國內中部某醫院，已發生麻疹群聚案例，累計確診病例達14例。陳秀熙表示，麻疹屬空氣傳播，其傳播力比靠飛沫傳播的新冠病毒還強，尤其密閉空間、空氣不流通處所，例如長照機構、醫療院所，均是群聚感染高風險區，脆弱族群包括長者、小孩務必配戴口罩降低感染風險，醫護人員也建議再次接種疫苗，提升主動免疫，避免感染麻疹。

「全球麻疹疫苗接種計畫落實仍有不足，台灣推行三麻一風（即麻疹、腮腺炎、德國麻疹疫苗，MMR疫苗）接種政策也未依計畫執行，導致社區疫苗保護力下降。」陳秀熙說，按照規畫，兒童應在9個月或1歲時接種疫苗，學齡前再追加一劑，但許多國家因遇到新冠疫情，導致兒童疫苗接種率下降，且即使曾經接種疫苗，隨疫苗接種時間達15至20年，免疫力將會削弱，建議可在本自疫情中，接種追加劑增加保護例。

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