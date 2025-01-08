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春節訂房率僅4成 交通部認了「房價高影響國旅」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立委李昆澤8日指出，1月6日再次統計較新訂房率，整體訂房率已提升至40.15%，不過其中花蓮訂房率僅25%。交通部部政務次長陳彥伯回應，今年春節不少國人選擇出國，除了連假長之外，房價也是國人未選擇國旅原因之一。

李昆澤指出，1月6日再次統計較新訂房率，整體訂房率已提升至40.15%，接近去年春節訂房率，花蓮也提升至25%。隨著假期接近，預計訂房率仍有成長空間，春節連假主要是民眾返鄉團聚，即使出遊多半也在鄰近景點當日往返，住宿需求比起其他連續假期較低，今年與過去4年的春節訂房率並無明顯差異，約為40至50%。

此外，李昆澤說，2023年春節7天前平均訂房率48%，2024年春節30天前平均訂房率40%，2024春節前15天平均訂房率42％，但今年卻只有4成而已。國人普遍認為在台住宿高昂是不可否認的原因之一，另也衝擊其他觀光產業，交通部對此有何對策？

陳彥伯表示，今年春節有9天，前前後後疏運期可達10多天，但若看核心譬如大年夜到初四訂房率還是很不錯，發現很多國人選擇出國，也有相當影響。陳坦言，今年春節除了年假長影響訂房率之外，房價長期以來也是國人沒選擇國內旅遊重要因素，不過房價也會跟旅宿服務品質有關，觀光署對今年國際觀光客來台、國內旅遊復甦都有一系列規畫。

春節 觀光

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