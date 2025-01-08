感染麻疹竟會摧毀「免疫記憶」醫建議補充「這」維生素

中部醫院麻疹群聚擴大，共計確診16例，其接觸者達3123人，匡列人數創5年來新高。台北榮總精準預防醫學中心醫師張家銘於臉書粉專發文指出，「最近麻疹又開始流行了」，以往對麻疹的印象是發燒、紅疹、傳染力很強，但有一個很容易被忽略的副作用「免疫失憶」，這會將大家辛苦建立的免疫抵抗力消除，對營養不良或免疫系統較弱的孩子來說，是壓垮健康的最後一根稻草。

張家銘表示，「免疫失憶」這種隱形影響，可能在大家康復後的好幾年裡，會悄悄地削弱健康。何謂免疫失憶？他以哈佛大學研究發現說明，麻疹病毒就像免疫系統的電腦病毒，專門刪除人們的免疫記憶，因免疫系統裡有個「記憶檔案庫」，記錄著過去接觸過的病原體，當這些病原體再次來襲時，免疫系統就能迅速辨認並發動攻擊，「但麻疹病毒會把這些記憶檔案刪掉」。

張家銘指出，研究人員測量感染麻疹的孩子體內的抗體數量，發現麻疹病毒能刪除11至73%的抗體，原本用來保護人們免受其他病毒和細菌感染，如水痘、肺炎、疱疹等「老敵人」，在感染麻疹後，免疫系統變得遲鈍，完全忘記這些敵人。

舉例來說，一個人在感染麻疹前，有100種針對水痘病毒的抗體，那麼感染後可能只剩下50種，對水痘的防禦力也跟著減半。如果失去的是特別重要的「中和抗體」，那麼再次感染的風險就會更高。

免疫失憶的影響並非短短幾天，張家銘說，這情形可能持續數月至數年。研究人員發現，感染麻疹的孩子需要幾年時間才能逐漸恢復失去的免疫記憶。對於營養不良或免疫系統本來就較弱的孩子來說，情況更糟，「麻疹對這些孩子來說，可能不只是一次感染，而是壓垮健康的最後一根稻草。」

張家銘強調，麻疹看起來只是一場急性疾病，但潛在影響遠比大家想像中的深遠，一旦得了麻疹，若2年後又因肺炎住院時，可能不會聯想到兩件事有所關連，但實際上，麻疹可能就是這場健康風暴的起點，它摧毀免疫記憶，讓身體對其他疾病敞開大門，引發的後果需要很長時間才能恢復。

要預防麻疹，張家銘建議，必須接種麻疹疫苗，不僅防止感染麻疹，還能避免免疫系統遭到破壞，保護大家對抗其他疾病的能力，但如果目前自費疫苗短缺，建議民眾暫時不要進入人潮擁擠的公共場所，。此外，適量補充維生素A，它能幫助免疫系統恢復、減少麻疹併發症。