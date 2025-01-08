已3例「痛痛女孩」勝訴 「這狀況」讓律師嘆雖勝猶敗

預防接種受害救濟，是健康者配合國家政策施打疫苗後的救濟，和生病者自行服藥後的要害救濟不同，立法委員林淑芬直言，兩者最大的差別在於，前者是人民為了國家的公共利益而導致特別犧牲，救濟給付率卻狠很打了他們的臉，以HPV疫苗為例，109至112年的給付率11%、金額12萬，同時期的新冠疫苗則為15%，金額更逼近2億。

「痛痛女孩」Mina的爸爸表示，女兒打第一劑HPV疫苗後沒什麼反應，但第二劑HPV疫苗接種後，卻常出現各種疼痛，甚至無法上學，到處求醫也找不出原因，直到搜尋到第一位勝訴個案Bella的故事才加入群組，發現全台灣有幾十位有同樣情形的家庭，女兒現在大一了，得隨身帶止痛藥，只要天冷或潮溼就得吃藥，身為家長其實很不捨，也很不忍心，也希望未來接種相關疫苗的危險要充分揭露。

另一位家長Penny媽媽說，從確診到勝訴花了5年，勝訴給了很大的希望，沒有親身體驗過的人無法感受這種身心煎熬，「因為我們自己面臨過這個問題，所以要站出來為人家撐撐傘」。

「痛痛女孩」是接種HPV疫苗後，發生不良事件女孩們的稱呼，她們多半是在國中時期，配合政策接種疫苗，原本沒有特殊病史的她們，施打後卻被確診「幼年型類風濕性關節炎」。

2017年至今，已有8件訴訟案，目前最高行政法院判定3案勝訴，要求衛福部重新審議，但痛痛女孩委任律師方文献則表示，重審還是回到同一群人，不免讓人有種雖勝猶敗的感覺，困惑「這樣算勝訴嗎？」

但過去從未有過如此重回審議的情形，台灣女人連線常務理事黃淑英指出，衛福部應說明如何進行公平客觀的重審，但疾管署在判決出爐時便公開表示，鑑定結果仍有可能判定與疫苗無關，「如此未審先判，不僅傷害重審的公正性，更讓受害者對救濟制度的信任蕩然無存」。

法院判決書指出，傳染病防治法第30條，賦予因預防接種而受害者得請求補償的權利，是針對配合國家為防治傳染病的公共利益所推行的預防接種政策，去施打政府核准的疫苗，致其生命、身體或健康蒙受不良反應受害的特別犧牲者，秉於憲法對人民生命權、健康權平等保障之意旨，所應予之必要救濟。

林淑芬表示，最高行政法院法官特別提到藥害救濟制度，差別在於，藥害救濟制度是人民自行使用合法藥物而受害，可由國家獲得及時補償的救濟；疫苗接種屬於公共政策的一部分，補償是針對配合政府政策的犧牲，而兩者的救濟給付率（尤其是HPV疫苗）卻狠很打了為了國家公共利益而特別犧牲者的臉，加上衛福部修改救濟規則，無疑是球員兼裁判。

林淑芬進一步指出，109至112年預防接種受害救濟申請案及給付統計情形，HPV疫苗申請給付案35案、給付4件，給付率11%、給付金額12萬；新冠疫苗申請6794件、給付1052件，給付率15%、給付金額1億9881萬5000元。

中研院法律學研究所副研究員吳全峰表示，據最高行政法院的見解，審議辦法第13條在預防接種與受害情形的關聯性中，「無關」與「相關」的認定標準存在顯著不對等，對「相關」的認定要求流行病學實證、合理時序及綜合判斷等多重條件，而對「無關」的認定，卻僅需依流行病學實證，無需考量個案其他證據。

吳全峰表示，這種設計，形成對受害者極為不利的「制度性偏見」，一方面使救濟的門檻過高，另一方面排除救濟的條件卻過於輕易，法院批評，這種雙重標準將疫苗的不確定風險完全轉嫁給接種者，剝奪了受害者應有的救濟權利，這樣的制度設計與判定標準，不僅違背預防接種受害救濟制度「分擔公共風險」的立法初衷，更直接違反憲法平等保障人民生命權與健康權的基本意旨。

疾管署副署長羅一鈞先是感謝家長願意挺身而出，「我想作為一位醫師，也很能感同身受，在接種疫苗之後發生一些事件，家長一定會有自責、內疚」，感謝家長們對國家疫苗政策的支持，而相關的疫苗接種說明書也都努力愈寫愈完整。

針對每件預防接種受害救濟申請案件，羅一鈞說，審議小組都會調閱其就醫病歷、臨床檢查、實驗室檢驗結果等相關資料後，送審議小組進行鑑定審議，並非僅以醫學實證作為唯一的審議資料，對於遭最高行政法院判重新審議的申請案，審議小組中也有法學背景專家，將按最高行政法院判決，召集審議小組，依其法律見解重新審議。