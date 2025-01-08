懶人包／全台戒備「麻疹」該不該打疫苗？ 十大QA解惑

今年麻疹疫情寫下5年新高，中部醫院發生麻疹群聚事件，包含越南入境的指標個案以及其造成的同班機旅客感染，目前已經累計16例感染，被匡列的接觸者高達3000人，可傳染期間的足跡更遍及北、中、南。面對傳染力極高的麻疹一般民眾要如何自保？哪些症狀可能為疑似為麻疹症狀？

Ｑ1：麻疹是什麼？麻疹病毒如何傳播？

Ａ：麻疹為我國第二類法定傳染病，症狀包含發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等，出疹前後4天均具傳染力，傳染力極高，1人感染可以傳染給18至20人，會經由空氣、飛沫傳播，或是直接與病人的鼻腔或咽喉分泌物接觸而感染。

Ｑ2：麻疹與德國麻疹是同一種疾病嗎？

Ａ：不同。

●「麻疹」是一種傳染力極強的病毒性疾病，主要症狀為出疹、發燒，有時伴隨咳嗽、流鼻水或結膜炎，會畏光、流淚水或眼睛發紅，較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎。

透過經由空氣、飛沫傳播，或是直接與病人的鼻腔或咽喉分泌物接觸而感染，與麻疹患者同處同一空間，或2小時內經過曾活動的密閉空間，都可能暴露到麻疹病毒而被感染。

●「德國麻疹」又稱為風疹，主要症狀為出疹、發燒、鼻咽炎、耳後淋巴結明顯腫大，部分感染者會有關節炎或關節痛，特別是年輕女性症狀格外明顯。

德國麻疹可經由飛沫或接觸患者的鼻咽分泌物而感染，可傳染期為出疹前後 7 天，德國麻疹對於孕婦的影響比較大，因為德國麻疹病毒可以透過胎盤垂直傳染給胎兒，可能會造成死產、流產，若於懷孕最初10周內感染，出生的嬰兒有高達 90%的機會有先天性缺陷。

Ｑ3：我國麻疹疫情現狀為何？

Ａ：去年12月10日一名越南探親的境外移入個案，為此波群聚的指標個案，該個案同班機旅客也感染麻疹屬於境外移入，指標個案因就醫造成醫院群聚，從去年迄今累積21例本土麻疹病例，以及12例境外移入。相關接觸者將監測到1月23日。

指標個案至中部醫院就醫，其群聚相關個案，在可傳染期曾至公共地區活動史，包含高雄、台中、彰化、台北等地。目前一個案在醫院陪病病在跨年期間到高雄，高雄醫院負壓隔離病房也收治一名個案，目前總匡列人數破3000人。

Ｑ4：被匡列與個案接觸者要注意什麼？

Ａ：被匡列為接觸者的民眾應該自主健康管理18天，期間每日早晚量體溫1次，並詳實記錄體溫、活動史及是否出現疑似症狀，不可自行就醫，也應避免出入公共場所，並盡量佩戴口罩；若未遵守自主健康管理規範者，依傳染病防治法可處6至30萬元罰鍰。

Ｑ5：小時候得過麻疹可獲得終生免疫嗎？得過麻疹還需要再打疫苗嗎？

Ａ：多數得過麻疹者可獲終身免疫。疾管署署長莊人祥表示，曾得過麻疹或麻疹自然感染者，不需要再接種疫苗。台灣疫苗推動協會秘書長陳志榮表示，打過疫苗者仍可能感染麻疹，但是感染後其傳播力，比沒有打疫苗者的傳播力低。

Ｑ6：哪些人建議需要打MMR疫苗？

Ａ：

1. 不曾得過麻疹或不曾接種麻疹疫苗的人

2.「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種一劑MMR疫苗者可產生抗體。但研究顯示，1981年以後出生的成人，幼時接種疫苗所產生的抗體，有可能已隨時間而衰退，致使保護力降低，建議再打一劑MMR疫苗。

Ｑ6：麻疹疫苗有公費、有自費，該怎麼打？

Ａ：我國提供出生滿12個月、滿5歲幼兒到合約院所或是各衛生局接種2劑MMR疫苗（麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗）。

陳志榮表示，20歲以後成人疫苗保護力可能下降，因此建議1981年後出生並且頻繁出國民眾或是醫療院所工作人員，可以再20歲後補接種MMR疫苗。然而，他提醒，MMR是活性疫苗， 有免疫缺陷者、使用免疫製劑以及孕婦不能接種。

莊人祥表示，公費接種的民眾可至合約院所或是各衛生局；民眾自費接種可以到各地衛生所、自費接種院所，或是疾管署合約醫院的旅遊醫學門診。至於公費接種的幼兒只要依照時程前往合約院所接種即可。

Ｑ7：麻疹疫苗哪裡可以施打、麻疹疫苗一劑多少錢？

Ａ：麻疹疫苗自費接種費用約落500元上下，依據各醫療院所狀況不同；目前國內自費市場約還有2至3萬劑庫存，廠商將視國內接種狀況進口疫苗。

部分地方衛生局提供自費院所名單，如新北市（https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?node=204274）、台中市（https://www.health.taichung.gov.tw/1287637/post）等。

Ｑ8： 施打麻疹疫苗會有副作用嗎？

Ａ：陳志榮指出，麻疹疫苗安全性極高，沒有副作用，頂多在接種第5天後會出一些小紅疹。

Ｑ9：除了打疫苗，還有何種方式防範染麻疹？

Ａ：疫苗為預防麻疹最有效的方法。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，麻疹一般認為是透過空氣傳染，但實際上透過空氣傳染的機率比較低，多還是接觸跟飛沫傳染，因此民眾應該跟人保持距離，避免去人多擁擠的地方降低感染機率。疾管署長莊人祥表示，醫護人員除接種疫苗外，也可配戴N95口罩，降低感染機會。

Ｑ10：哪些國家屬於麻疹流行地區？

Ａ：據疾管署國際旅遊疫情建議等級，泰國、葉門、巴基斯坦、印度屬於「第二級：警示（Alert）」。「第一級：注意（Watch）」則包含中國大陸、阿富汗、柬埔寨、印尼、土耳其、英國、菲律賓、越南、比利時、義大利等地。