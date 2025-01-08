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女大生右手突癱瘓嘉基重建助恢復 母女感恩揮毫贈春聯

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
小俞與母親以「德醫雙馨」感謝醫師黃惠鑛及醫療團隊。圖／嘉義基督教醫院提供
小俞與母親以「德醫雙馨」感謝醫師黃惠鑛及醫療團隊。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義20歲黃姓女大生「小俞」1年多前不明原因右手無法施力致癱瘓，四處求醫都沒有找到合適治療方案，令她陷入絕望之中。嘉義基督教醫院骨科醫師黃惠鑛診斷，係臂叢神經發炎導致神經損傷，施以神經重建手術，經1年復健恢復日常活動如同重獲新生，今天她和母親感謝醫療團隊，揮毫贈春聯

原本充滿朝氣的小俞，不明原因右手臂從無力到後來癱瘓，讓她生活陷人黑暗之中，四處求醫和診斷，都沒有找到合適的治療方案，倍感沮喪和無奈，令她陷入深深的絕望之中。在親友建議下來到嘉基神經修復重建建中心就診。經骨科醫師黃惠鑛診斷，其手癱瘓為臂叢神經發炎所導致的臂叢神徑損傷所造成，因已經1年沒有回復，建議進行神經重建手術。

有10年以上神經修復與重建手術經驗的醫師黃惠鑛說，經由臂叢神經繞道手術來進而恢復神經的功能，手術完後病人要開始進行一系列不同階段的簡單復健動作，定期評估功能恢復狀況來進行調整，一邊求學一邊回診、復健過程中，歷時將近1年時間，恢復到右手可做抬高動作，並可能舉起重量輕的物品，甚至手肘彎曲動作也變得有力量，進而恢復到可以進行日常活動，甚至不用再背著手臂吊帶參與馬拉松。

黃惠鑛說，臂叢神經損傷的上肢神經功能重建建，在嘉基神經重建手術和照顧團隊對於各類型的癱瘓重建已有長久的治療經驗；神經重建的黃金期和手術技巧固然重要，但是術後有經驗的復健治療更重要。

能夠再次無拘地活動、運動、自由地書寫、跑馬拉松，甚至挑戰新的興趣，令小俞如同重獲新生。母親感謝醫護人員的無微不至的照顧，讓小俞心中充滿了對生活的熱愛。母女倆決定以聯手揮毫寫春聯，送出一幅幅春聯傳遞感謝與祝福，醫護人員與民眾也給予祝福、鼓勵，現場氣氛溫馨。

院長陳煒表示，康復不僅僅是身體的療癒，更是心靈的重建。今天藉由小俞與她的母親聯手揮毫書寫春聯，不僅展現了醫療科技的進步，和諧的醫病關係，也傳遞了感恩與喜悅的，即使面對困難與挑戰，只要不放棄，就有機會迎來轉生。

左起醫師黃惠鑛、院長陳煒、小俞與母親聯手揮毫書寫春聯。圖／嘉義基督教醫院提供
左起醫師黃惠鑛、院長陳煒、小俞與母親聯手揮毫書寫春聯。圖／嘉義基督教醫院提供
小俞與母親聯手揮毫書寫春聯贈嘉基醫護及民眾感謝重獲新生。圖／嘉義基督教醫院提供
小俞與母親聯手揮毫書寫春聯贈嘉基醫護及民眾感謝重獲新生。圖／嘉義基督教醫院提供
現場揮毫感謝嘉基醫療團隊協助女兒癱瘓右手恢復日常活動。記者李宗祐／攝影
現場揮毫感謝嘉基醫療團隊協助女兒癱瘓右手恢復日常活動。記者李宗祐／攝影

復健 手術 春聯

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