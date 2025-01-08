春節訂房率低迷 交通部：房價是民眾不選國旅重要因素

國旅持續衰退，春節訂房率不如預期，立委今在立法院質詢指出，今年最新統計春節整體訂房率只有4成，花蓮最低甚至只有25％，交通部政務次長陳彥伯表示，今年春節假期天數較長，除了訂房分散，從疏運會議也發現很多國人選擇出國，其中，房價長期也是國人無法選擇在國內旅遊的重要因素。

立委李昆澤說，2019年春節期間住房率最低4成5，觀光旅館住用率全國平均63.74%，住用率最高縣市是台北市71%，最低縣市是花蓮縣45%。今年春節訂房率上月各縣市回報不到4成，依照1月6日最新資料，觀光旅館訂房率全國平均已有40.15%，最低縣市為花蓮縣25%。

李昆澤表示，2023年春節7天前平均訂房率48%，2024年春節30天前平均訂房率40%，2024春節前15天平均訂房率42％，但今年卻只有4成而已。國人普遍認為在台住宿高昂是不可否認的原因之一，另也衝擊其他觀光產業，交通部對此有何對策？

陳彥伯指出，今年春節假期長達9天，民眾可能分散出遊天數，至於房價長期也是國人無法選擇在國內旅遊的重要因素，這也跟旅館提供的服務品質有關。他也說，經常用補助不是好方法，觀光署對今年國際觀光客來台、國內旅遊復甦都有一系列規畫。