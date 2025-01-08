快訊

三星座今年財運爆棚！雙子意外財滾滾來、「他」業績獎金數到手軟

旅客注意！專家點名南韓這座機場也危險 跑道更短、水泥牆加鳥擊頻傳

饗饗疑食物中毒不甩停業處分照收客 北市衛局開鍘重罰300萬

春節訂房率低迷 交通部：房價是民眾不選國旅重要因素

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部政務次長陳彥伯表示，今年春節假期天數較長，除了訂房分散，從疏運會議也發現很多國人選擇出國。記者周湘芸／攝影
交通部政務次長陳彥伯表示，今年春節假期天數較長，除了訂房分散，從疏運會議也發現很多國人選擇出國。記者周湘芸／攝影

國旅持續衰退，春節訂房率不如預期，立委今在立法院質詢指出，今年最新統計春節整體訂房率只有4成，花蓮最低甚至只有25％，交通部政務次長陳彥伯表示，今年春節假期天數較長，除了訂房分散，從疏運會議也發現很多國人選擇出國，其中，房價長期也是國人無法選擇在國內旅遊的重要因素。

立委李昆澤說，2019年春節期間住房率最低4成5，觀光旅館住用率全國平均63.74%，住用率最高縣市是台北市71%，最低縣市是花蓮縣45%。今年春節訂房率上月各縣市回報不到4成，依照1月6日最新資料，觀光旅館訂房率全國平均已有40.15%，最低縣市為花蓮縣25%。

李昆澤表示，2023年春節7天前平均訂房率48%，2024年春節30天前平均訂房率40%，2024春節前15天平均訂房率42％，但今年卻只有4成而已。國人普遍認為在台住宿高昂是不可否認的原因之一，另也衝擊其他觀光產業，交通部對此有何對策？

陳彥伯指出，今年春節假期長達9天，民眾可能分散出遊天數，至於房價長期也是國人無法選擇在國內旅遊的重要因素，這也跟旅館提供的服務品質有關。他也說，經常用補助不是好方法，觀光署對今年國際觀光客來台、國內旅遊復甦都有一系列規畫。

春節 花蓮 訂房

延伸閱讀

影／西部不受地震影響 盧秀燕邀大家春節台中山城旅遊

桃園343家長照機構春節不打烊 想喘息服務須於17日前申請

流感升溫！醫預估春節急診輕症病患增3倍 醫護停休備戰

添加SAF燃油已成航機趨勢 中油規劃2026年起生產供應

相關新聞

春節訂房率低迷 交通部：房價是民眾不選國旅重要因素

國旅持續衰退，春節訂房率不如預期，立委今在立法院質詢指出，今年最新統計春節整體訂房率只有4成，花蓮最低甚至只有25％，交...

麻疹疫苗發揮作用須2周 醫籲盡快補種防過年染疫

麻疹傳染力強，國內外麻疹疫情升溫，年節又將至，恐進一步擴大疫情。專家表示，麻疹疫苗需2周才會發揮作用，建議民眾近期補種疫...

清潔員春節加班清運 環境部籲以感謝代替紅包

龍年即將尾聲，新的一年即將到來，農曆春節民眾都會有大掃除的習慣，環境部表示，大掃除排出的大型家具、床墊等，可依照當地環保...

波波再爆爭議 「姐弟醫師靠爸醫院實習」 衛福部回應了

波波牙醫爭議，台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟今天表示，兩名在捷克唸書的「波波醫師」，其學校的實習學分竟是在父親於台灣...

明起強烈冷氣團影響至少5天這時間最寒冷 各高山降雪時程曝

本周偏冷，中央氣象署預報員李孟軒表示，周五至周六晨最冷，西半部和金門、馬祖留意局部地區10度以下低溫，注意保暖。明天至周...

懶人包／全台戒備「麻疹」該不該打疫苗？ 十大QA解惑

今年麻疹疫情寫下5年新高，中部醫院發生麻疹群聚事件，包含越南入境的指標個案以及其造成的同班機旅客感染，目前已經累計16例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。