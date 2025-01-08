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同事9人揪吃饗饗4人上吐下瀉 她回想：大家生食吃得很踴躍

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
饗饗微風信義店發生疑似食物中毒事件，多人上吐下瀉，北市市衛生局已展開調查。圖／擷取自饗饗粉絲頁
饗饗微風信義店發生疑似食物中毒事件，多人上吐下瀉，北市市衛生局已展開調查。圖／擷取自饗饗粉絲頁

人氣餐廳饗饗」發生疑似食物中毒案件，多名5日前往消費的民眾上吐下瀉。基隆市有9個朋友5日中午前往聚餐，4人身體不適。其中1人今天說，當晚覺得不適，因為信任饗饗，還以為是自己的晚餐有問題，隔天得知同事也是，加上媒體報導，才知道真得是饗饗的料理出狀況。

饗饗微風信義店多名消費者用餐後上吐下瀉就醫，北市衛生局初步調查，共食食材包含生魚片、生蠔及干貝等，已要求業者停業，檢驗結果最快1周出爐。業者若未遵行停業要求，將依食安法處3萬至300萬元罰鍰。

基隆市有家公司的9名同事，相約5日到饗饗微風信義店享用午餐，當做辦尾牙。後來4個人肚子很不舒服，覺得噁心，全都上吐下瀉。其中1人說，沒有想過的料理會出問題，因為這家餐廳很難預訂，她對餐廳很有信心，所以「生食也吃得很踴躍」。

回想當晚覺得肚子不對勁，她覺得應該是自己吃的晚餐有問題，然後一直跑廁所。隔天上班時，發現響饗同行的人中，共有4人身體不適，症狀都差不多，後來又在網路上看到饗饗發生疑似食物中毒的訊息，才發現自己也是受害者，並由當天訂位的人代表與饗饗聯繫，希望業者能妥善處理。

食物中毒 餐廳 饗饗

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