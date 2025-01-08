HPV接種列10大疫苗新聞 張學友RSV高關注

「幼童與長者容易罹患RSV病毒，呼籲儘速施打疫苗！」感染科權威黃玉成醫師8日於「2024年10大疫苗議題」記者會舉例說，歌手張學友感染RSV使演唱會喊卡，讓RSV獲得許多關注。醫師李秉穎則說，第一名的新聞是「HPV疫苗接種擴大至全國國中男生」，不只女生要接種，男生接種HPV疫苗也可降低頭頸癌風險。

蛇皮疫苗可降失智風險

台灣疫苗推動協會8日公布「2024年10大疫苗議題」，排名第一的是「HPV疫苗接種擴大至全國國中男生」，協會理事長李秉穎醫師表示，接種HPV疫苗不只可預防女性子宮頸癌、還能降低HPV相關癌症的風險，連男性接種後，還能減少56%頭頸癌的風險。

另外的十大疫苗新聞還有歌星張學友感染RSV病毒演唱會喊卡、侵襲性肺炎鏈球菌感染創5年新高、帶狀皰疹疫苗可降低失智症風險、弱勢童打腸病毒疫苗可獲部分縣市政府補助、地方補助65歲以上中低收與低收入戶弱勢長者打帶狀皰疹疫苗、長者流感疫苗接種「台灣只在中段班」、30萬長者有RSV感染風險、流感新冠雙疫苗開打與疫苗救濟案塞車等。

應施打肺炎鏈球菌疫苗

疾管署長莊人祥強調，感謝媒體協助傳播疫苗接種知識，也有很多企業協助員工接種疫苗，目前小孩的接種率很高，很多常規疫苗的基礎劑接種率97%、追加劑也有93%；流感新冠雙疫苗的施打率也大幅提升，前年也有推動肺炎鏈球菌疫苗，兩劑接種率從0.9%提升到21.5%，雖然進步很大，但還有努力空間。

「長者打疫苗不會不利健康！」李秉穎表示，美國甚至還沒有區分青壯年與老年，連青壯年都要打疫苗，雖然青壯年的死亡率與重症比例較低，但若得病也會影響企業與家庭。以帶狀皰疹來說，雖然死亡率很低，但若患病，疼痛感對病友來說相當難受，因此鼓勵青壯年也要打疫苗，長者更可安心施打。

RSV老少死亡率高

疫苗推動協會常務理事黃玉成提醒，呼吸道細胞融合病毒（RSV）透過飛沫傳染，1歲與5歲以下的幼童，台灣每年有2300個1歲以下的小朋友因此住院：長者部分，以美國資料來說，65歲以上長者每年有6到16萬人因RSV住院，6千到1萬人死亡，呼籲若有呼吸道症狀要多注意，還有施打RSV疫苗。

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