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9、10日可能下雪 登玉山當心步道成致命冰滑梯

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玉山主峰線下雪時，步道會結冰，陡峭濕滑，就連專業搜救人員都可能不是失足。圖／山友陳筑岳提供
玉山主峰線下雪時，步道會結冰，陡峭濕滑，就連專業搜救人員都可能不是失足。圖／山友陳筑岳提供

中央氣象署預告，9日、10日中層水氣移入，中部3000公尺山區有降雪機會，高山路面易結冰。玉管處也提醒，攀登玉山主峰、群峰，要小心結冰讓步道成超大冰滑梯，就連專業人員都可能滑落，一旦墜谷就成嚴重山域事故。

1月冷氣團接連報到，合歡山、玉山下雪，讓追雪遊客相當興奮。下雪、結冰對攀登3千公尺以上高山其實相當危險。2日有18名山友攀登玉山主峰，下山時經過碎石坡路段，遇上下雨夾冰霰，讓碎石坡陡峭又濕滑難走，18名山友拉著鐵鍊，小心翼翼下撤，才順利度過這段危險路段。

玉管處表示，下雪所以造成步道風險升高，主要是結冰覆蓋地面，讓裸岩的步道幾乎失去安全的下腳空間。去年2月10日玉山主峰線風口搜救行動，搜救人員相當專業，還穿上冰爪、帶了冰斧、全副武裝，但步道變成一座巨大的冰滑梯，搜救人員架繩輔助，還是難以行走，稍有不慎就會滑落山谷，而墜谷是最致命的事故。

玉管處表示，園區現在實施雪季服務管理措施，僅受理具雪地經驗並備妥雪攀裝備的登山隊伍申請，但還是要提醒山友注意，攀登玉山主、群峰，須注意山區天氣變化及因應步道路面積雪結冰，務請遵守本處「雪地加強服務措施｣規定，攜帶冰斧、冰爪、安全頭盔等雪地裝備，更要確認自己能熟悉操作雪地裝備，做好雪地攀登經驗之風險評估，千萬不要貿然登頂以確保自身安全。

山友想提升雪地攀登技術，可在臉書或搜尋「雪地訓練」，可以找到各大登山社團或專業雪地攀登嚮導開設的課程，完成課程訓練後再來挑戰雪攀，提升安全性。

玉山主峰線下雪時，步道會結冰，陡峭濕滑，就連專業搜救人員都可能不是失足。圖／山友陳筑岳提供
玉山主峰線下雪時，步道會結冰，陡峭濕滑，就連專業搜救人員都可能不是失足。圖／山友陳筑岳提供
玉山主峰線下雪時，步道會結冰，陡峭濕滑，就連專業搜救人員都可能不是失足。圖／山友陳筑岳提供
玉山主峰線下雪時，步道會結冰，陡峭濕滑，就連專業搜救人員都可能不是失足。圖／山友陳筑岳提供

山友 玉山主峰 風險

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