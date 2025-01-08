比不二坊貴5元 彰化這家蛋黃酥名店每顆漲7元達55元

新年快到了，很多民眾忙著送禮，卻發現彰化排隊名店「林記糕餅鋪」的蛋黃酥，從元月1日起，每顆從48元漲到55元，反觀名氣更大的「不二坊」蛋黃酥每顆仍維持50元，甚至近年名聲也十分響亮的鹿港「新口味」蛋黃酥，每顆仍是佛心價45元。

彰化市陳姓市民昨天下午到位在大埔黃昏市場的「林記糕餅鋪」，要買6顆裝的蛋黃酥，他記得每顆48元，想說「300元有找」，但看到標價後，發現每盒是330元，一顆是55元，有些嚇了一跳，只好再掏出30元，問店家後，才知道從元月一日起，每顆從48元漲到55元，漲了7元。

「林記糕餅鋪」人員表示，因近來原物料及人工成本上漲，加上去年未調整價格，才從今年元旦起調整，自信與其他名店的蛋黃酥相比，除真材實料，品質也好。

至於，另一家排隊名店鹿港「新口味食品行」的蛋黃酥，維持每顆45元已經兩年了，老闆王裕誠說，目前蛋黃酥的銷量仍以中秋節最大，其餘節慶也是很搶手的伴手禮，以春節來說，就比平時的銷路多出2、3倍。雖然有原物料上漲的壓力，但考慮到景氣不好，還有很多人吃不起太貴蛋黃酥，因此才自行吸收，暫不考慮調漲。

說起蛋黃酥，最知名莫過於彰化「不二坊」蛋黃酥，是上演「蛋黃酥之亂」的始作俑者，但蛋黃酥則是從2023年4月1日起，從每顆45元漲到50元至今；另大元麻薯的限量蛋黃酥，是用棗泥製作， 數年來，也維持每顆45元。