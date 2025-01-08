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早上喝什麼對身體有益？ 專家：3族群應留意攝取咖啡

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，咖啡中的植化素會隨著烘焙程度的深淺而有高低變化，因此淺焙咖啡比重培咖啡更健康。示意圖。本報資料照片
董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，咖啡中的植化素會隨著烘焙程度的深淺而有高低變化，因此淺焙咖啡比重培咖啡更健康。示意圖。本報資料照片

不少民眾在早上除了喝咖啡，也將茶或水當作必備飲品。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，比起咖啡，她更推薦早上喝無發酵的綠茶，因為無發酵的綠茶，比烏龍茶、紅茶含更多對健康有益的植化素，若是腸胃不佳、對咖啡因敏感者、15歲以下青少年等不適合喝綠茶者，僅喝溫開水，也有促進腸胃蠕動、新陳代謝等好處。

許惠玉說，咖啡的成分中有幫助提振精神與專注度、刺激腸胃蠕動與利尿的咖啡因，還有綠原酸、木酚素、類黑素等植化素，能增進身體抗氧化，免受自由基的傷害，有助於增強免疫力，因此深受便秘困擾的人若有適度的攝取量，能幫助暢通消化系統，而在運動前喝咖啡，也能增加身體活動量與疲勞耐受度，更有利於燃燒體脂肪。

不過，許惠玉提醒，咖啡中的植化素會隨著烘焙程度的深淺而有高低變化，因此淺焙咖啡比重培咖啡更健康，但不論何種咖啡，每日的攝取量不宜超過300毫克，容量約為市售的3杯的中杯拿鐵咖啡，且腸胃不佳者，盡量不要空腹喝咖啡，而對咖啡因敏感，而在攝取後會心悸或腹瀉的人及15歲以下青少年，則不建議喝咖啡。

許惠玉建議，民眾也可喝綠茶代替咖啡，是因為茶類中的綠茶、烏龍茶、紅茶，植化素的含量是以未發酵的綠茶最高，接著依序是中度發酵的烏龍茶、高度發酵的紅茶，若不考慮咖啡或茶，早上也可喝溫水，有促進腸胃蠕動、新陳代謝等好處，但過冰的水可能刺激腸胃，過燙的水則可能燙傷食道，引起不適。

咖啡

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