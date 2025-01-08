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為住院童帶來歡樂 紅鼻子醫生進駐竹市馬偕兒醫

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
紅鼻子醫生以兩人一組形式演出，透過兩個演員之間的默契，針對每個病童的需要去創作最合適的表演。圖/新竹馬偕兒童醫院提供
紅鼻子醫生以兩人一組形式演出，透過兩個演員之間的默契，針對每個病童的需要去創作最合適的表演。圖/新竹馬偕兒童醫院提供

為陪伴長期接受治療或住院的孩子，減輕病痛中的壓力與孤單感，台灣唯一醫療小丑組織紅鼻子醫生今進駐新竹市立馬偕兒童醫院兒童病房，爾後固定每周一次定期探訪住院的病童，並根據孩子的年齡、喜好和病況，量身打造互動活動，希望透過與家屬、醫護人員的合作，打造一個充滿人性化的療癒空間。

紅鼻子醫生是由一群受過醫療場域演出專業訓練的表演藝術工作者所組成，運用即興的音樂、遊戲和表演與病人互動，帶給大家歡笑與療癒，為住院孩子創造輕鬆愉快的氛圍，並促進心理健康與情緒舒緩。

新竹市立馬偕兒童醫院院長楊俊仁說，醫院深知住院對孩子和家庭來說是一段充滿挑戰的時期，紅鼻子醫生的到來，讓醫療不再僅是治療，更是全人關懷的一部分。藉由紅鼻子的幽默與溫暖陪伴，讓孩子在感受到愛與希望的同時，也減輕家長的心理負擔。

護理部主任何岱爭指出，長期住院的治療過程，對病童及家長的身心都是相當煎熬且疲憊，紅鼻子醫生的進駐，讓病房不再冰冷，洋溢歡笑，孩子們的情緒也明顯變得輕鬆，甚至更願意配合治療。

紅鼻子醫生創辦人馬照琪指出，紅鼻子醫生是兩人組的搭檔，表演前會先與護理人員充分討論今天病童們的情況，掌握孩子的年紀、心情、喜好以及病況。瞭解這些基本資料後，小丑們就會針對每個病童的需求，去設計專屬、獨一無二的演出。

馬照琪說，紅鼻子醫生的使命正是回應〈世界人權宣言〉第27條的藝術平權及聯合國兒童權利公約第31條的遊戲權，將歡笑和幽默重新帶回醫院，守護病童的心理健康。

紅鼻子醫生透過即興的音樂、遊戲和表演，與兒童病房中的孩子、家屬和醫護團隊互動，帶來歡笑與療癒。圖/新竹馬偕兒童醫院提供
紅鼻子醫生透過即興的音樂、遊戲和表演，與兒童病房中的孩子、家屬和醫護團隊互動，帶來歡笑與療癒。圖/新竹馬偕兒童醫院提供

新竹 醫生

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