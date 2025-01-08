饗饗疑食物中毒不甩停業處分照收客 北市衛局開鍘重罰300萬

饗饗微風信義店爆出疑似食物中毒事件，統計至今天上午11時，北市衛生局已接獲醫院通報就醫人數達19人，民眾用餐日期涵蓋1月5日、6日。另外，該店昨下午遭停業處分，晚間持續營業供餐，衛生局將依違反食安法第47條開罰，北市府今日確定重罰300萬元罰鍰。

衛生局表示，昨日接獲醫院通報，民眾有9人於1月5日至饗饗微風信義店用餐後，發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食品中毒症狀，超過北市「疑似食品中毒通報調查採樣標準作業流程」6人就醫規定，已依食安法第41條予以停業。

衛生局說，截至今日上午11時，醫院通報就醫人數已達19人，攝食日期涵蓋到1月6日，已依中央發布「疑似食品中毒事件處理原則」向疾病管制署申請流行病學調查。

衛生局指出，昨日下午已送達停業處分，晚間主動查獲業者持續營業，會依違反食品安全衛生管理法第47條第13款，綜合評估影響層面予以重罰，最高可裁處300萬元罰鍰。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁昨表示，就醫民眾共食食材有生魚片、生蠔及干貝，因已無同批食材，採樣環境、人體檢體各4件，檢驗結果最快1至2周後出爐，如符合食品中毒病因物質及原因食品將依違反食品安全衛生管理法第15條及第44條處6萬到2億元罰鍰。