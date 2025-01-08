快訊

三星座今年財運爆棚！雙子意外財滾滾來、「他」業績獎金數到手軟

旅客注意！專家點名南韓這座機場也危險 跑道更短、水泥牆加鳥擊頻傳

饗饗疑食物中毒不甩停業處分照收客 北市衛局開鍘重罰300萬

聽新聞
0:00 / 0:00

麻疹匡列破3000人 邱泰源：國內要大流行不容易

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部部長邱泰源表示，台灣的麻疹疫苗接種覆蓋率高，要在國內大流行並不是那麼容易。記者廖靜清／攝影
衛福部部長邱泰源表示，台灣的麻疹疫苗接種覆蓋率高，要在國內大流行並不是那麼容易。記者廖靜清／攝影

全台麻疹疫情持續延燒，目前群聚匡列接觸者逾3000人，創下5年來新高，醫護人員甚至已經戴上N95口罩。疫情是否大爆發？衛福部部長邱泰源表示，台灣疫苗的接種成效相當好，孩童的接種率到達97%，要在國內大流行並不是那麼容易。

邱泰源指出，只要有任何個案發生，衛福部一定嚴陣以待，也會檢討並檢視麻疹的疫苗政策，包括符合公費疫苗接種資格者，盡速完成接種。另提供高風險民眾自費接種，全面提高疫苗覆蓋率、提升國人免疫保護力。

關於各醫療院所的急診室醫護「戴N95口罩自保」，邱泰源說，疾管署並沒有強迫醫護人員戴上，但尊重個人自身健康安全意識，小心為上。衛福部也呼籲，如果是「疑似個案」，當然戴上N95口罩比較安全，一般冬季呼吸道疾病使用外科口罩就很安全。

針對這一波麻疹風暴，邱泰源強調，疾管署會隨時監控麻疹疫情變化，目前都還在可控制的範圍內。

口罩 疫苗 麻疹

延伸閱讀

中榮引進光子計數電腦斷層 邱泰源：提升醫療信心

衛福部霸凌案調查難服眾 邱泰源允2個月內提檢討報告

台大性騷教授任醫學會理事長遭疑「穩穩坐著」 邱泰源回應了

打造韌性醫療 邱泰源：擬先鼓勵新蓋公醫設地下醫院

相關新聞

春節訂房率低迷 交通部：房價是民眾不選國旅重要因素

國旅持續衰退，春節訂房率不如預期，立委今在立法院質詢指出，今年最新統計春節整體訂房率只有4成，花蓮最低甚至只有25％，交...

麻疹疫苗發揮作用須2周 醫籲盡快補種防過年染疫

麻疹傳染力強，國內外麻疹疫情升溫，年節又將至，恐進一步擴大疫情。專家表示，麻疹疫苗需2周才會發揮作用，建議民眾近期補種疫...

清潔員春節加班清運 環境部籲以感謝代替紅包

龍年即將尾聲，新的一年即將到來，農曆春節民眾都會有大掃除的習慣，環境部表示，大掃除排出的大型家具、床墊等，可依照當地環保...

波波再爆爭議 「姐弟醫師靠爸醫院實習」 衛福部回應了

波波牙醫爭議，台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟今天表示，兩名在捷克唸書的「波波醫師」，其學校的實習學分竟是在父親於台灣...

明起強烈冷氣團影響至少5天這時間最寒冷 各高山降雪時程曝

本周偏冷，中央氣象署預報員李孟軒表示，周五至周六晨最冷，西半部和金門、馬祖留意局部地區10度以下低溫，注意保暖。明天至周...

懶人包／全台戒備「麻疹」該不該打疫苗？ 十大QA解惑

今年麻疹疫情寫下5年新高，中部醫院發生麻疹群聚事件，包含越南入境的指標個案以及其造成的同班機旅客感染，目前已經累計16例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。