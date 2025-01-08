麻疹匡列破3000人 邱泰源：國內要大流行不容易

全台麻疹疫情持續延燒，目前群聚匡列接觸者逾3000人，創下5年來新高，醫護人員甚至已經戴上N95口罩。疫情是否大爆發？衛福部部長邱泰源表示，台灣疫苗的接種成效相當好，孩童的接種率到達97%，要在國內大流行並不是那麼容易。

邱泰源指出，只要有任何個案發生，衛福部一定嚴陣以待，也會檢討並檢視麻疹的疫苗政策，包括符合公費疫苗接種資格者，盡速完成接種。另提供高風險民眾自費接種，全面提高疫苗覆蓋率、提升國人免疫保護力。

關於各醫療院所的急診室醫護「戴N95口罩自保」，邱泰源說，疾管署並沒有強迫醫護人員戴上，但尊重個人自身健康安全意識，小心為上。衛福部也呼籲，如果是「疑似個案」，當然戴上N95口罩比較安全，一般冬季呼吸道疾病使用外科口罩就很安全。

針對這一波麻疹風暴，邱泰源強調，疾管署會隨時監控麻疹疫情變化，目前都還在可控制的範圍內。