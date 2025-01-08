麻疹疫苗發揮作用須2周 醫籲盡快補種防過年染疫

麻疹傳染力強，國內外麻疹疫情升溫，年節又將至，恐進一步擴大疫情。專家表示，麻疹疫苗需2周才會發揮作用，建議民眾近期補種疫苗，以防年節返鄉、聚會染疫，尤其依疾管署建議，1981年後出生者，缺乏天然免疫力，若接種疫苗逾20年，超過疫苗作用期，且有麻疹接觸風險，更須至醫療院所補種疫苗。

疾管署統計，我國去年迄今累計33例病例，年齡介於20多歲至50多歲。台灣感染醫學會理事長張峰義表示，麻疹經由空氣、飛沫或接觸病人鼻咽分泌物傳染，甚至在感染者出現症狀前就具傳染力，「比大部分病毒還厲害」，常見症狀有發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3至4天後口腔內出現斑點，嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎。

張峰義說，預防麻疹最好是接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。目前疫苗公費接種對象有三，包括：

1.幼兒：出生滿 12 個月及滿 5 歲至入國小前各公費接種一劑。

2.國小學童：未能於滿 1 歲後完成 2 劑 MMR 疫苗接種者，應依「國小學童新生入學後預防接種紀錄檢查與補種指引」完成補接種。

3.育齡婦女及外籍配偶。

另為防止疫情擴大，新北市政府也提供72小時內麻疹接觸者公費疫苗，民眾可到衛生所或醫院感染科、家醫科、內科、旅遊門診接種，或是詢問備有疫苗的診所。

此外，張峰義表示，1981年後出生的世代無感染過麻疹，缺乏天然免疫力，疫苗保護效果又僅約20年，因此1981年出生、接種疫苗超過20年者，因幼時接種疫苗所產生的抗體，已隨時間衰退，若近期又有麻疹接觸史，自費補種疫苗可減少染疫風險；至於1981年前出生、現年44歲以上者則多感染過麻疹，已有抗體，非強烈建議接種疫苗對象。