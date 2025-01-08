波波再爆爭議 「姐弟醫師靠爸醫院實習」 衛福部回應了

波波牙醫爭議，台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟今天表示，兩名在捷克唸書的「波波醫師」，其學校的實習學分竟是在父親於台灣開設的醫院完成，考選部卻承認其學歷，質疑此為違法密醫行為，要求衛福部廢止新版「醫師法施行細則」，恢復106年學歷採認原則。

衛福部表示，施行細則與學歷採認原則為同一套標準，僅提高法律位階。衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，新版醫師法施行細則中針對學分採認內容，都根據106年學歷採認原則，沒有更動，只是提高法律位階。今天所指個案應是應考資格問題，不是法規面問題。

陽明交通大學牙醫系教授林元敏說，該兩名波波醫師是一對姐弟，新冠疫情期間，無法回到捷克學校實習，選擇在其父親位於高雄的醫院實習，但該院科別只有婦產科、小兒科、乳房外科及約20張病床，明顯不符合教學醫院標準，但實習時數不僅捷克承認，我國考選部和衛福部竟也承認，顯然放水，打臉衛福部長邱泰源「是20年以來最嚴格的一個規定」、「放寬學歷資格是絕不可能」 的說法。

林元敏說，波波學生要回台當醫師，第一道關卡是要通過學歷審查，才有國考資格。衛福部竟在審查會議前三天突襲公告新版「醫師法施行細則」，承認遠距教學及野雞大學學歷，新法甚至「溯及既往」。考選部甚至讓考生簽切結書，等於考生說自己合格就合格，質疑考選部圖利及瀆職。

台大牙醫系副教授王東美說，國內醫學系和牙醫系教師均需經教育部審核認可，不是有醫師或牙醫師執照就可任教。她強調，新版醫師法施行細則不應開放遠距教學，否則教學品質堪慮，波波畢業學校應限於我國教育部認可的大學，不能放寬為只要對方政府或團體認可我國就認可，且見習時數不得抵扣實習時數，以免醫師訓練不足，讓民眾成為白老鼠。

劉玉菁表示，新版醫師法施行細則中針對學分採認內容，都是從106年學歷採認原則移過來的，沒有任何更動，只是抬高法律位階，台灣基層牙醫師協會也認同該學歷採認原則是較嚴格的，「內容是本來就有的，去對一下、比一下就知道了」。

劉玉菁指出，依照醫師法施行細則，國外學歷畢業生返國考取醫師執照，必須先於畢業前在教學機構完成3200小時實習，返國後經學歷甄試，通過後才符合第一階段國考應考資格，通過後，必須在教學醫院完成一年實習，才能參與第二階段國考，通過考試後，才能進入畢業後一般醫學訓練（PGY）及專科醫師訓練、考試，以取得醫師執照。

至於，台灣基層牙醫師協會指控個案，劉玉菁說，今天所指個案應是應考資格問題，不是法規面問題，個案資格學歷審查，涉及實際審查內容，這由考選部認定。至於是不是密醫？醫師法針對密醫行為已有法律界定。