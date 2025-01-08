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新生兒長短腿髖關節發育不良？部桃醫：超音波可以準確診斷

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃新生兒加護病房主任醫師吳君山表提醒髖關節發育不良常在新生兒及嬰兒時期發生。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃新生兒加護病房主任醫師吳君山表提醒髖關節發育不良常在新生兒及嬰兒時期發生。圖／衛福部桃園醫院提供

小安安在某婦產科診所出生，嬰兒室護理師檢查身體時發現他雙腳怪怪的，感覺長度不一樣，醫師檢查研判髖關節發育不良，於是安排轉診至衛福部桃園醫院。

部桃新生兒加護病房主任醫師吳君山表示，髖關節發育不良常在新生兒及嬰兒時期發生，藉由自費髖關節超音波可以準確診斷，藉此及早發現以教導家屬照護重點，避免惡化及日後需手術的機率。

吳君山指出，髖關節發育不良寶寶可於出生後6個月內使用髖關節吊帶治療（帕氏吊帶Pavlik Harness），治療時間需3至6個月，期間可使用雙層或三層尿布，保持髖關節外展、復位的位置，將股骨頭保持在髖臼中。

吳君山說，依據嬰兒生長速度調整吊帶，維持髖關節彎曲及外展，需避免尿布包太緊，保持下半身有足夠的自由彎曲或伸展空間，以避免髖關節活動受到限制，成功率高達9成。6個月到一歲後使用吊帶治療效果不佳時，可採用石膏固定或外展支架矯正，當小朋友已學會站立，除支架治療，需考慮矯正手術。

新生兒加護病房護理師吳冠縈說，髖關節或股骨頭不正常發育，若未接受治療，嚴重會導致髖關節脫位，影響發育，變成長短腿或嚴重到需要藉由手術矯正。髖關節發育不良常見症狀有大腿活動範圍受限，有「喀拉」感或脫臼現象，活動時不舒服哭泣、長短腿、患側活動少、大腿外張時角度受限。

其他症狀包括兩側肌理不對稱（趴臥姿時臀部與雙腿皮膚皺褶不對稱）、步態異常（跛行或蹣跚步態）、行走時腰背部會向內彎曲、平躺時將膝部彎曲，左右邊的膝蓋不等高。

部桃表示，孕產婦在懷孕期間常會做高層次超音波，但因懷孕期間此超音波可能受限胎兒姿勢關係影響不易早期診斷，所以可於出生4個月內自費執行髖關節超音波檢查是否有發育不良的情形。

此外，剛出生的新生兒也可藉由理學檢查發現，但理學檢查敏感度太高，且兩個月大以上的嬰幼兒，因為髖關節之軟組織已變緊實，這種檢查方法不再適用。

手術 新生兒 部桃

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