新生兒長短腿髖關節發育不良？部桃醫：超音波可以準確診斷

小安安在某婦產科診所出生，嬰兒室護理師檢查身體時發現他雙腳怪怪的，感覺長度不一樣，醫師檢查研判髖關節發育不良，於是安排轉診至衛福部桃園醫院。

部桃新生兒加護病房主任醫師吳君山表示，髖關節發育不良常在新生兒及嬰兒時期發生，藉由自費髖關節超音波可以準確診斷，藉此及早發現以教導家屬照護重點，避免惡化及日後需手術的機率。

吳君山指出，髖關節發育不良寶寶可於出生後6個月內使用髖關節吊帶治療（帕氏吊帶Pavlik Harness），治療時間需3至6個月，期間可使用雙層或三層尿布，保持髖關節外展、復位的位置，將股骨頭保持在髖臼中。

吳君山說，依據嬰兒生長速度調整吊帶，維持髖關節彎曲及外展，需避免尿布包太緊，保持下半身有足夠的自由彎曲或伸展空間，以避免髖關節活動受到限制，成功率高達9成。6個月到一歲後使用吊帶治療效果不佳時，可採用石膏固定或外展支架矯正，當小朋友已學會站立，除支架治療，需考慮矯正手術。

新生兒加護病房護理師吳冠縈說，髖關節或股骨頭不正常發育，若未接受治療，嚴重會導致髖關節脫位，影響發育，變成長短腿或嚴重到需要藉由手術矯正。髖關節發育不良常見症狀有大腿活動範圍受限，有「喀拉」感或脫臼現象，活動時不舒服哭泣、長短腿、患側活動少、大腿外張時角度受限。

其他症狀包括兩側肌理不對稱（趴臥姿時臀部與雙腿皮膚皺褶不對稱）、步態異常（跛行或蹣跚步態）、行走時腰背部會向內彎曲、平躺時將膝部彎曲，左右邊的膝蓋不等高。

部桃表示，孕產婦在懷孕期間常會做高層次超音波，但因懷孕期間此超音波可能受限胎兒姿勢關係影響不易早期診斷，所以可於出生4個月內自費執行髖關節超音波檢查是否有發育不良的情形。

此外，剛出生的新生兒也可藉由理學檢查發現，但理學檢查敏感度太高，且兩個月大以上的嬰幼兒，因為髖關節之軟組織已變緊實，這種檢查方法不再適用。