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長者公費接種佐劑流感疫苗？疾管署3月前討論

中央社／ 台北8日電
疾管署預計今年3月前將討論65歲以上長者公費疫苗。聯合報系資料照
疾管署預計今年3月前將討論65歲以上長者公費疫苗。聯合報系資料照

65歲以上長者免疫記憶退化，病毒防禦力不如青壯年。歐美等先進國家開始採用含佐劑等加強型流感疫苗，納為65歲以上長者公費疫苗，疾管署預計今年第1季、也就是3月前將啟動討論。

台灣疫苗推動協會理事長、疾管署預防接種諮詢小組召集人李秉穎今天出席疫苗10大新聞記者會，會前接受媒體聯訪，被問到佐劑流感疫苗納入長者公費疫苗評估，他說，美國預防接種諮詢委員會去年開始建議長者只能接受3種疫苗，分別是含佐劑、高劑量及基因重組等流感疫苗。

李秉穎說，根據真實世界數據顯示，含佐劑、高劑量及基因重組等流感疫苗，在老人家的保護效果明顯比傳統流感疫苗更高，「65歲以上長者使用專用疫苗，是全世界的潮流」，但專為老人設計的流感疫苗價格較貴，台灣疫苗基金有限，無法任意擴增預算，還需經濟效益評估。

衛生福利部疾病管制署長莊人祥表示，針對含佐劑、高劑量等新型流感疫苗，已提案至醫藥品查驗中心（CDE），協助分析成本效益，現在還在等完整報告，預計最快今年第1季會將成本效益報告，提到衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）相關專家委員會討論。

許多成人，尤其是長者對疫苗接種仍存在迷思，如部分長者本身有潛在疾病，卻將接種後出現的心肌梗塞或腦中風等誤解為疫苗引起，進一步放大疑慮，更有不少長者擔心嚴重副作用，李秉穎指出，實際上，由於高齡者免疫功能較弱，發炎反應較低，副作用發生比例反而更少。

台灣疫苗推動協會常務理事黃玉成說，除了流感疫苗外，接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、肺炎鏈球菌及帶狀疱疹等疫苗也能有效預防高風險疾病，成人及高齡者更應重視接種，降低感染及併發症風險，疫苗不只預防感染，高齡者接種打造多重健康保護。

台灣疫苗推動協會今天公布2024年度疫苗10大新聞，涵蓋腸病毒、人類呼吸道融合病毒（RSV）、COVID-19、肺炎鏈球菌、帶狀疱疹及流感等，全面反映各年齡層對疾病預防的高度關注。其中「人類乳突病毒（HPV）疫苗接種擴大至全國國中男生」以壓倒性票數排名榜首。

李秉穎 流感疫苗 腸病毒

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