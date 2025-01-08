影／痛痛女孩的痛何時終結 民團呼籲衛福部疫苗救濟從寬

台灣女人連線和立委上午在立法院舉行「疫苗害救濟名存實亡 痛痛女孩的痛何時終結？」記者會，針對接種HPV疫苗後可能產生的後遺症，要求政府重視受害者的身心狀況，落實「救濟從寬」的立法精神。現場有兩位受害少女的家長出面說出這些「痛痛女孩」不為人知的痛苦。

台灣女人連線常務理事黃淑英表示，在近40起接種HPV疫苗後發生不良事件中，有26位是11至16歲的青少女，這些女孩在接種疫苗後出現肌肉無力、關節或身體疼痛等症狀，嚴重者甚至無法行走、需穿鐵衣。其中12位確診了風濕關節相關疾病，更有多名女孩身體持續疼痛，卻始終無法確認罹患何種疾病，無法得到適合的治療，生活苦不堪言，甚至出現嚴重身心狀況。

根據最高行政法院的見解，在預防接種與受害情形的關聯性中，「無關」與「相關」的認定標準存在顯著不對等。這種設計，形成對受害者極為不利的「制度性偏見」，一方面使救濟的門檻過高，另一方面排除救濟的條件卻過於輕易。法院批評，這種雙重標準將疫苗的不確定風險完全轉嫁給接種者，剝奪了受害者應有的救濟權利。這樣的制度設計與判定標準，不僅違背預防接種受害救濟制度「分擔公共風險」 的立法初衷，更直接違反憲法平等保障人民生命權與健康權的基本意旨。