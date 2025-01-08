流感升溫！醫預估春節急診輕症病患增3倍 醫護停休備戰

氣溫持續下探，流感疫情升溫，長達9天的春節假期將至，期間診所、醫院門診關診，急診醫師預估，屆時包含流感病人在內，急診輕症就診人數將會暴增3倍。部桃醫院急診部主任鍾亢說，該院已要求急診醫護春節假期全員停休備戰，桃園市醫師公會也著手協調診所開業醫師輪流開診，避免病人全數湧入醫院急診。

衛福部疾管署指出，今年首周類流感門急診就診約12.7萬人次，並新增43例重症，為本流感季單周最高，其中北部30多歲女性同時染流感、COVID-19重症。鍾亢表示，春節假期經常遇到寒流來襲，是一年中最冷的時間，流感重症病人預期增加，但僅占所有重症病人的少數，其餘心血管等重症病患，均會隨季節變化而上升，天氣愈冷重症人數愈多。

鍾亢表示，春節期間流感病人可望增加，若遇寒流來襲，流感病毒繁殖情況加劇，加上寒假期間學生不必上學，多待在室內群聚，預期病人數量將大增，不過，流感患者9成以上為輕症，原本應在醫院門診、基層診所就醫即可，因春節期間門診、診所關診，預期病患將湧入急診，讓急診病人比平日增加3倍，導致民眾等待時間變長。

「輕症人數增加，急診空間、人力卻無法等比率增加，將導致急診大爆滿。」鍾亢表示，院方已要求過年期間急診醫護不可休假出國或回南部老家，將原先輪休的人力使用至100%，預期可比非春節假期期間，增加2至3成人力應對，但仍趕不上輕症病人增加數量，病人等待時間至少多出1小時。

不過，鍾亢表示，對流感非重症病人而言，延長候診雖會造成病人心中不滿、不安，但不至於影響健康或造成生命危險，真正需要擔心急診壅塞的是住院病人，部分中小型醫院春節關閉部分病房，導致重症病人往大醫院送，造成床位壅塞。

鍾亢指出，為因應春節急診爆滿，桃園市醫師公會近期協調開業醫師在連假期間輪流開診，部分流感輕症病人可分流至基層診所看診，桃園市衛生局也透過網路公布轄內醫院及診所看診情況，供民眾就醫時查詢。