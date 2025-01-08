自製一番賞公仔惹消費糾紛… 議員籲：市府事先審查

一抽200到300元的一番賞公仔，曾爆出藏籤的爭議，近期則是演變成店家自製一番賞，但籤筒裡卻沒有大獎的消費糾紛。台北市議員陳宥丞認為，市府要在活動前先行審查，否則破壞商圈信譽。商業處表示，針對消費者保護會再召集相關單位研議。

近期西門萬年大樓有店家自製日本人氣「吉伊卡哇」一番賞，但有民眾花了幾千元試手氣，不料，抽完後卻發現裡頭竟然沒有最大賞的獎項，認定是遭到詐欺而報警。不過，根據知情人士坦言，類似的自製而非日本正版官方授權一番賞確實難防。

陳宥丞表示，前陣子爆出爭議的西門萬年大樓，類似的抽獎活動管理主要都是仰賴商家自律，缺乏事前審核和現場稽查，因此出現類似規避公平交易的原則，而消費者也缺乏有效申訴或處理機制，導致權益受損。

陳宥丞說，由於事件不只是單一店家的誠信問題，還會影響到商圈的形象，尤其近期案件是香港遊客遭到詐欺。他認為，北市商業處應該要制定明確抽獎指引，並要求主辦單位提供完整獎項資訊，活動前要接受審核。

陳宥丞也說，商業處也應該攜手法務局消保官合作，加強現場稽查與監督，並提供即時舉報機制，方便市民反映問題，同時建立違規商家的追蹤機制，將其記錄納入後續活動參與資格審查。

商業處回應，接獲一番賞相關抽獎爭議時，會依消費者保護法與法務局聯合稽查，若有缺失就會輔導業者改善，若未改善就會開罰。另外，接獲消費者與業者提出消費爭議時，會請業者限期處理，若沒有處理妥適，則會由消保官召開協商會議或由調解委員會進行調解。

商業處說，經查中央機關目前尚無一番賞相關抽獎管理指引，為保障消費者權益，會邀集相關單位召開會議討論。