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清潔員春節加班清運 環境部籲以感謝代替紅包

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環保署強調，清潔隊只收垃圾不收餽贈，呼籲民眾以感謝代替紅包，否則後續的政風處理也會帶給清潔隊員困擾。記者李柏澔／攝影
環保署強調，清潔隊只收垃圾不收餽贈，呼籲民眾以感謝代替紅包，否則後續的政風處理也會帶給清潔隊員困擾。記者李柏澔／攝影

龍年即將尾聲，新的一年即將到來，農曆春節民眾都會有大掃除的習慣，環境部表示，大掃除排出的大型家具、床墊等，可依照當地環保機關或公所清潔隊所公告回收事項、清運方式及時間妥善交付給清潔隊，也強調清潔隊只收垃圾不收餽贈，再次呼籲民眾以一句感謝代替紅包，否則後續的政風處理也會帶給清潔隊員困擾。

環境部環境管理署今天舉辦「除舊大掃除 布新迎新春」記者會，指出農曆春節垃圾停止收運時間自1月28日農曆除夕當天下午，2月1日初四起陸續恢復正常收運，台中市春節期間垃圾收運不打烊，新北市考量停收期間民眾仍有倒垃圾需求，特設70處定點收運垃圾。

環管署長顏旭明表示，農曆春節前夕，民眾紛紛進行歲末大掃除，垃圾量增加，清潔隊年節前後加班收垃圾，然而清潔員只收垃圾不收餽贈，大家可透過一聲感謝，鼓勵這一群默默付出的無名英雄，呼籲民眾做好垃圾包裝及分類，避免清潔隊員受傷，同時也能減輕清潔隊員清理及分類工作的負荷。

顏旭明坦言，每年都有清潔隊回報民眾遞給紅包，清潔員原則上都會拒收，但不免還是有民眾硬塞，這些紅包都會交給政風系統來處理，至於普遍收了多少錢，因為每個縣市都不同，這些數字也不會通報環境部，但各縣市都有請中央加強宣導，不要因此造成清潔員的困擾。

環管署環境衛生組長魏文宜也提醒，高壓容器（瓦斯罐、防曬噴霧罐、髮膠噴霧罐、殺蟲劑、噴漆等以壓力填充容器）應依回收4步驟，即「確認用完、單獨打包、加註示警、交付無壓縮斗之資源回收車」， 以保障第一線清潔人員及民眾倒垃圾時的安全。此外，也勿隨意焚燒紙錢，避免因焚燒引發火災及產生空氣汙染物。

大掃除 春節

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