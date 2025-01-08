國內外麻疹疫情升溫 高市衛生局籲出入公共場所應戴口罩
國內外麻疹疫情升溫，鄰近國家如日本、泰國、越南、馬來西亞等國都已進入麻疹流行高峰期，近逢春節返鄉潮，境外移入個案增加，再加上去年底本土麻疹確診個案在高雄趴趴走，高市衛生局今呼籲民眾提高警覺，有疑似症狀盡速就醫，進出醫療機構或公共場所也請佩戴口罩。
衛生局表示，依據衛生福利部疾病管制署統計，國內去年迄今累計33例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中21例為國內感染病例，其中含4起群聚。
另12例為境外移入病例，感染國家分別為越南3例、馬來西亞及柬埔寨各2例、泰國及印度各1例，另航空器感染3例，顯示自東南亞國家流行區境外移入的風險仍高，且國內中部醫院相關群聚事件持續有新增病例，籲請民眾務必佩戴口罩，落實個人衛生防護，避免疫情持續擴散。
衛生局指出，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，潛伏期為7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹。
如被匡列為接觸者，請務必配合自主健康管理18天，每日早晚量體溫1次，並詳實記錄體溫、活動史及是否出現疑似症狀，若出現疑似症狀時，切勿自行就醫，由衛生單位轉介就醫，並請主動告知接觸史及旅遊史。
衛生局提醒，接觸者若未遵守自主健康管理規範者，可依傳染病防治法第48條及同法第67條規定可處新臺幣6至30萬元罰鍰。
接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，接種後約2週產生抗體，疫苗保護力平均為15至20年，國人52歲以下缺乏自然感染產生抗體，28至43歲族群抗體下降約10至30%的人沒有保護力。
此外，民眾進出醫療機構或出入人潮密集公共場所，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，落實個人良好衛生習慣，並以肥皂勤洗手，如有前往東南亞國家，包括越南、馬來西亞、柬埔寨、泰國等流行地區，可經醫師評估接種MMR疫苗後再出國，以降低感染風險。
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