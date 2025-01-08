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大林慈濟大壁畫創作爭議 醫院：標示原創作者身分

中央社／ 嘉義縣8日電
近來大林慈濟醫院「佛陀問病圖」爆發創作爭議，院方8日發布聲明表示，將於「佛陀問病圖」壁畫前標示製作原由，說明李健儀為繪製圖像原創作者身分。圖為院方保存的壁畫原稿油畫。（大林慈濟醫院提供）中央社
近來大林慈濟醫院「佛陀問病圖」爆發創作爭議，院方8日發布聲明表示，將於「佛陀問病圖」壁畫前標示製作原由，說明李健儀為繪製圖像原創作者身分。圖為院方保存的壁畫原稿油畫。（大林慈濟醫院提供）中央社

近來大林慈濟醫院「佛陀問病圖」爆發創作爭議，院方今天發布聲明，感恩李健儀協助創作原畫，將於「佛陀問病圖」壁畫前標示製作原由，說明李健儀為繪製圖像原創作者身分。

大林慈濟醫院「佛陀問病圖」創作爭議，大學教授李健儀於2014年4月13日在臉書（Facebook）發表的文章，近來經網友不斷轉傳。

李健儀臉書提到「慈濟大林醫院興建中，證嚴上人委託創作『大愛圖』置於挑高4樓的大廳主壁面，從素描起筆至油畫原稿完成，花費1年4個月，後來提出壁畫總工程款報價，沒料貪功的師姐，誑我謊稱上人決定不要畫了」。

李健儀臉書貼文「師姐並曉以佛理欺我，廉價讓與油畫原作及無償版權，備好合約內容，原先甚至約束我永不能公佈我是原創者；事後卻將壁畫以減半價碼委託繪畫助理，左下角還有簽上助理名字。這對百億造價的大林醫院門面，竟然是如此結局至今，相信用痛心不足以形容」。

大林慈濟醫院聲明表示，醫院一樓大廳「佛陀問病圖」，是於醫院建院時，由眾多熱心及專業人士共同發心成就而成。

院方指出，感謝所有曾經參與的人，尤其是李健儀依其專業並承擔慈濟志工委託，協助創作「佛陀問病圖」原畫，並於1999年9月16日與慈濟志工完成「佛陀問病圖」的「畫作及著作財產權讓與契約」簽訂，接續依李健儀原創完成「佛陀問病圖」壁畫製作。

大林慈濟醫院創院院長，目前擔任慈濟醫療志業執行長林俊龍，於昨天聯繫李健儀表達致意。

院方表示，大林慈濟醫院感恩且珍惜李健儀創作，除仍持續於院長室展示、保存李健儀原畫外，將於「佛陀問病圖」壁畫前標示製作原由，說明李健儀為繪製此圖像原創作者身分。

創作者 壁畫 慈濟

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