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旅遊業：嘉義受國際旅客青睞 桃園成國旅新興景點

中央社／ 台北8日電

旅遊業者指出，根據調查，嘉義脫穎而出，成為吸引國際旅客訪台的成長最快旅遊目的地，而桃園在國旅市場中躍升為最受矚目的新興地點。

數位旅遊平台Agoda發布新聞稿表示，嘉義近年來旅遊吸引力不斷提升，作為通往阿里山國家風景區的門戶城市，地位尤為重要，根據Agoda調查嘉義成為吸引國際旅客訪台成長最快的旅遊目的地。

Agoda說，阿里山是台灣最具代表性的山區旅遊勝地之一，以壯麗的自然景觀、寧靜的山林氛圍，以及享譽國際的阿里山森林鐵路，吸引來自世界各地的旅客。此外，嘉義也被稱為美食愛好者的天堂，擁有火雞肉飯、砂鍋魚頭等地道美食，讓旅客在欣賞風景之餘，能盡情品味台灣獨特的美味。

國旅市場方面，Agoda指出，桃園在國內旅遊市場的人氣持續攀升，憑藉著靠近台北及桃園國際機場的便利地理位置，加上豐富的文化底蘊，成為旅客青睞的熱門旅遊地點。

Agoda說，桃園因廣闊的茶園與傳統製茶文化而聞名，旅客能在享受現代便利的同時，體驗深厚的歷史韻味與文化魅力，這種現代與傳統的完美結合，使桃園成為兼具便利性與文化深度的理想旅遊目的地。

Agoda表示，看到像嘉義和桃園這樣的新興旅遊地點，因獨特的在地特色和純正的台灣魅力，受到國際及國內旅客的認可，令人感到振奮。

嘉義 桃園

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