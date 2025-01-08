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周日3大馬拉松當地天氣曝 跑友迎戰強烈冷氣團注意保暖

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周日的台北渣打公益馬拉松、高雄富邦馬拉松、鎮西堡超馬，跑友務必注意保暖。圖為「2023高雄富邦馬拉松」。本報資料照片
周日的台北渣打公益馬拉松、高雄富邦馬拉松、鎮西堡超馬，跑友務必注意保暖。圖為「2023高雄富邦馬拉松」。本報資料照片

明天強烈大陸冷氣團南下，將影響至下周一清晨。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，周日的台北渣打公益馬拉松、高雄富邦馬拉松、鎮西堡超馬，跑友務必注意保暖。

針對台北渣打公益馬拉松，吳聖宇表示，當天多雲逐漸有陽光，上午後可能再轉為晴朗有陽光，清晨低溫11至12度，白天高溫17至18度，陽光下可能更高一點，偏北到東北風2至4級，河濱、高架段留意逆風、側風。

而高雄富邦馬拉松，當天晴朗有陽光，周日清晨低溫13至14度，白天高溫23至24度，偏北風2至3級。鎮西堡超馬的當地天氣部分，多雲轉晴朗有陽光，會場的清晨低溫7至9度，當地白天高溫13至15度，山上白天溫度仍可能只有11至12度，注意保暖。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 馬拉松 高溫

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